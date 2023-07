Navee lancia i nuovi V40 Pro e V50: prezzo bomba per il debutto

Quando si parla di monopattini elettrici si pensa soprattutto a marchi come Xiaomi e Segway, che oggi operano da assoluti leader di settore. Negli anni però sono arrivati anche tanti altri marchi validi come ad esempio Navee, che ha presentato da poco il suo V40 e oggi lancia i modelli V40 Pro e V50.

Il Navee V40 è fra le nostre mani già da un po’, e il richiamo a Xiaomi e Segway fatto all’inizio non è casuale - nella nostra recensione completa del monopattino capirete perché. Oggi invece vogliamo focalizzarci sui nuovi V40 Pro e V50.

Parte del design del V40 Pro prende spunto, se così vogliamo dire, dai monopattini Segway Serie F, anche se poi Navee ha personalizzato tutta la parte del manubrio. Abbiamo 40 km di autonomia e una potenza massima pari a 600 W. Particolarità di questo modello è la presenza dello slot Airtag integrato, possiamo insomma monitorare la posizione del monopattino in qualsiasi momento grazie ai dispositivi di Apple. I pneumatici a camera d’aria sono da 10 pollici, inoltre il manubrio ha la possibilità di piegarsi e dunque ingombrare meno spazio in larghezza a monopattino chiuso.

Il Navee V50 invece ha un peso di 17 kg e una potenza massima di 650 W. La sua autonomia è di 50 km, pedana e manubrio sono più grandi della media e assieme ai pneumatici da 10 pollici promettono una grande stabilità. Entrambi i nuovi modelli di Navee sfruttano la tecnologia Eco-Boost TireTech, capace di recuperare il 15% di autonomia nel V40 Pro e il 20% nel V50 mantenendo invariata la capacità della batteria. Arriviamo così a scoprire i prezzi: il Navee V40 Pro è disponibile a un prezzo suggerito di 529 euro, mentre il V50 a un prezzo di 599 euro. Dal 12 al 19 luglio 2023 però saranno lanciati in esclusiva da Eprice al prezzo promozionale di 399 per il V40 Pro e 469 euro per il V50. Da qualche giorno stiamo provando anche il V40 Pro, arriverà la recensione prossimamente, vi assicuriamo però che 399 euro è un prezzo da cogliere al volo...

