Questa nave ibrida viaggia senza gasolio grazie alla batteria più grande del mondo

Spesso parlando di inquinamento atmosferico ce la prendiamo, in modo un po' superficiale, con le normali automobili, dimenticando a piè pari il riscaldamento di case e uffici ma soprattutto aerei e navi. Per ridurre le emissioni di CO2 sarà fondamentale eliminare il gasolio in questi ambiti e arrivano i primi passi avanti.

47 navi da crociera inquinano 10 volte di più di tutte le auto d'Europa, o almeno è questo che ha rivelato un recente studio alquanto scioccante. A questo inquinamento però non concorre la nuova M/S Color Hybrid, una nave ibrida plug-in di nuova generazione che vanta a bordo la batteria agli ioni di litio più grande al mondo. Prodotta da Samsung, la batteria di questa nave sperimentale può immagazzinare 5 MWh di energia (5.000 kWh, per fare un confronto vi basti pensare che le migliori auto elettriche premium hanno batterie da 100 kWh), utile ad alimentare i 6.800 CV di potenza che l'imbarcazione è in grado di erogare.

Un accumulatore che pesa da solo circa 65 tonnellate e che al momento sta facendo risparmiare tantissimo carburante alla compagnia di traghetti norvegese Color Line. La M/S Color Hybrid collega i porti di Sanderfjord e Strømstad, ma qual è la sua reale autonomia? La batteria installata a bordo permette di navigare in Full Electric per 60 minuti alla velocità massima di 22 km/h (12 nodi); potrebbe sembrare poco ma basta comunque a coprire circa 20 km, l'esatta distanza della sua tratta di percorrenza.

Significa dunque che il consumo di gasolio è ridotto praticamente a zero (con emissioni ridotte del 95%), inoltre la Color Hybrid è in grado di trasportare 2.000 passeggeri (più altre 100 persone d'equipaggio) e 500 automobili nei suoi 160 metri di lunghezza. Non sappiamo se queste gigantesche batterie agli ioni di litio siano la soluzione migliore per la navigazione, di certo qualcosa inizia a muoversi anche in questo settore e non possiamo che applaudire all'iniziativa.