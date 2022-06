È nata la 'MM Simracing Academy' per realizzare i sogni dei piloti virtuali

Il mondo della simulazione automobilistica non è certo una novità, ma con i lockdown dovuti alla pandemia il fenomeno ha subito un’impennata decisa, e sempre più persone si sono avvicinate al simracing, con postazioni più o meno professionali e con ambizioni altrettanto differenti.

Infatti, proprio come nella realtà, adesso anche nel motorsport virtuale si può fare carriera, fino a diventare una possibile rampa di lancio per mettere piede sulle piste reali (abbiamo fatto visita al Garage FDrive per provare i migliori simulatori d'Italia). Ed è proprio per questo che è nata la MM Simracing Academy, il risultato della collaborazione tra Minardi Management e Driving Simulation Center - DrivingItalia.net.

Grazie a questa partnership, i piloti della Minardi Management potranno allenarsi e preparare le competizioni reali appoggiandosi ai Driving Simulation Center presenti sul territorio, presenti in particolare a Lanciano, Firenze, Torino, Novara, Sciacca e all’interno dell’autodromo di Vallelunga, che a breve verranno affiancati dai centri di Lecce, Pesaro, Palermo, Catania e Golfo Aranci.

Ma anche gli aspiranti piloti virtuali gioveranno di questa iniziativa, dato che attraverso la MM Simracing Academy potranno diventare dei professionisti intraprendendo un percorso di formazione selettivo composto da più parti, che vanno dalla teoria alla pratica. Si imparano quindi le messe a punto, il lavoro con gli ingegneri e l’analisi della telemetria, che poi troveranno riscontro non solo sul cronometro ma anche in termini di gestione della pressione psicologica nelle varie situazioni di gara, contando anche sulla presenza di un Mental Coach.

Parlando del progetto, Giovanni Minardi, direttore di Minardi Management, ha affermato: “Sono veramente soddisfatto di aver raggiunto questa importante collaborazione con Nicola Trivilino e il Driving Simulation Center – DrivingItalia.net, che darà la possibilità a tutti i piloti della Minardi Management di allenarsi in tutte le sedi, per preparare al meglio il weekend di gara, anche durante il periodo invernale, oltre a crescere professionalmente. Sono certo che già nel breve periodo potremo toccare con mano i frutti. Con la nascita dell’Academy, invece, vogliamo dare la possibilità ai piloti virtuali più meritevoli un’occasione di mettersi alla prova anche in pista, al volante di una vettura reale”.

Invece Nicola Trivilino, General Manager presso Driving Simulation Center ha aggiunto: “La partnership con Giovanni Minardi rappresenta un punto di partenza totalmente nuovo e di fondamentale importanza per il mondo simracing: per la prima volta infatti, facendo dialogare la simulazione con il motorsport reale, i piloti virtuali più completi e meritevoli avranno l’opportunità di concretizzare il sogno di una carriera nel mondo dei motori da competizione, seguendo un percorso professionale di Academy appositamente realizzato allo scopo, passando dai vari Driving Simulation Center e dai campionati virtuali ACI ESport gestiti da DrivingItalia. Fornire poi il nostro supporto di simulazione professionale ai piloti Minardi, oltre naturalmente ad essere una grande soddisfazione, rappresenta anche un punto di incontro utilissimo per entrambe le nostre realtà di motorsport reale e virtuale”.