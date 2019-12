Ecco dove nascerà la Tesla Gigafactory 4 in Europa: le immagini dal drone

Dopo essersi sviluppata in California e negli Stati Uniti, dove ha edificato i suoi due primi impianti, Tesla ha portato lo zampino in Cina e nel 2021 inizierà la produzione in Europa. Vediamo per la prima volta l’area su cui probabilmente verrà costruita la Gigafactory 4.

Come già saprete, in meno di un anno e mezzo la società di Elon Musk ha eretto laGigafactory 3 di Shanghai e l’ha messa in funzione, un record assoluto viste le dimensioni e la tecnologia dell’impianto. Lo stesso prodigio potrebbe ora verificarsi in Europa, più precisamente in un’area attorno a Berlino, dove nel giro di poco più di un anno dovrebbe funzionare la Gigafactory 4.

Elon Musk è deciso a mettere in funzione il nuovo impianto già nel 2021, costruendo le prime Model Y del vecchio continente. Oggi per la prima volta vediamo, ripresa da un drone, l’area su cui verrà eretta la fabbrica. Si tratta di una foresta vicino l’area industriale di Freienbrink, dove la società costruirà anche battery pack e motori, per essere totalmente indipendente nel vecchio continente.



Come sappiamo che verranno costruite anche batterie agli ioni di litio, per le quali negli USA Tesla sta mettendo in piedi un nuovo impianto apposito? Seguendo le informazioni contenute nei nuovi annunci di lavoro, nei quali si cercano chimici esperti che sappiano maneggiare dagli elettroliti all’acqua ultrapura UPW.