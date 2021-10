Nasce il registro storico statunitense: Italia ben rappresentata

In un'epoca dove pistoni e cilindri si apprestano a chiudere bottega è essenziale preservare i veicoli più importanti di un intero secolo. Questo lo scopo del National Historic Vehicle Register, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra il governo degli Stati Uniti e la Hagerty Drivers Foundation.

L'idea è quella di selezionare e schedare i veicoli che possano rappresentare ciò che è stata l'automobile dagli albori fino ad oggi, in relazione alla storia degli Stati Uniti. I veicoli possono eccellere per essere gioielli di design, per essere i primi o gli ultimi a proporre una determinata tecnologia, per essere protagonisti di film o per essere appartenuti a personaggi di alto calibro. Per adesso la lista è limitata a 30 automobili:

1896 Benton-harbor Motor Carriage

1907 Thomas Flyer 4-60

1909 White Model M Steam Car

1911 Marmon Wasp

1918 Cadillac Type 57

1920 Anderson Convertible Roadster

1921 Duesenberg Straight Eight

1927 Ford Model T

1932 Ford Model 18

1933 Graham 8 Sedan—"Blue Streak"

1938 Buick Y-Job

1938 Maserati 8CTF "Boyle Special"

1940 Ford Pilot Model "Jeep"

1940 GM Futurliner

1947 Tucker 48 Prototype

1951 Mercury Series 1CM

1954 Mercedes-Benz 300SL

1962 Willys CJ-6

1964 Meyers Manx "Old Red"

1964 Shelby Cobra Daytona Coupe

1964 Chevrolet Impala

1966 Volkswagen Transporter

1967 Chevrolet Camaro

1968 Ford Mustang

1969 Chevrolet Corvette

1970 Dodge Challenger

1979 Lamborghini Countach

1981 DeLorean DMC-12

1984 Plymouth Voyager

1985 Modena Spyder

L'italia ha ben due automobili in lista, anzi, diciamo due e mezzo. È del 1938 l'unica Maserati presente, la 8CTF conosciuta come Boyle Special. È una leggenda della Indy 500 con due vittorie, due medaglie di bronzo e un quarto posto. Più moderna e iconica la Lamborghini Countach, qui in versione LP400 S, l'esemplare è quello usato dal film La corsa più pazza d'America (The Cannonball Run) del 1981. Lo stato di conservazione è impressionante. Proviene da un film anche la "mezza italiana", la Modena Spyder del 1985, replica della Ferrari 250 GT California. Sviluppata dalla canadese Modena Design & Development, fu protagonista della pellicola Una pazza giornata di vacanza (Ferris Bueller’s Day Off) del 1986.

Che ne pensate delle auto in lista? Avete qualche suggerimento da dare agli amici di Hagerty? Senza dubbio una vera Ferrari ci starebbe bene, magari la costosissima 275 GTB/4 NART Spyder di Lawrence Stroll. (immagine di copertina: Hagerty)