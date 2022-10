Nasce Hotel Hyundai, il primo hotel al mondo alimentato ad auto: apre il 19 ottobre

Mentre lo scorso giugno a Seoul è iniziato il servizio RoboRide con le IONIQ 5 di casa Hyundai, la stessa società ha avuto una geniale idea per una campagna pubblicitaria: in Inghilterra sta per aprire Hotel Hyundai, il primo “hotel” al mondo alimentato da automobili elettriche.

La trovata pubblicitaria della casa automobilistica sudcoreana intende promuovere la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) del SUV Crossover 100% elettrico: a partire dal 19 ottobre, gli appassionati potranno recarsi nella campagna dell’Essex per vivere una notte in una “cabina di lusso” con “tutto ciò che gli ospiti possono aspettarsi da un boutique”.

Nella location allestita da Hyundai ci saranno bar, ristorante, ma anche un vero e proprio cinema, tutto alimentato da IONIQ 5. Volete un caffè? L’espresso lo prepara l’automobile. Desiderate uno snack mentre vedete il vostro film preferito? IONIQ 5 cucinerà i popcorn per voi! Dai bollitori al proiettore per visionare le opere d’interesse, tutto è alimentato dalla vettura di casa Hyundai.

I residenti di Irlanda e Gran Bretagna potranno partecipare a un concorso per vincere un soggiorno gratuito di una notte in hotel, che include una cena di tre portate e una colazione continentale. Pertanto, si tratta di una iniziativa confinata a tali paesi. Chissà se riscuoterà successo!

Tornando in Italia, lo scorso settembre vi abbiamo portato a vedere la nuova Hyundai IONIQ 6.