Nasce Horwin Italia: sarà più facile acquistare gli scooter elettrici dell'azienda

Negli ultimi tre anni vi sarà capitato di sentire il nome Horwin, il marchio austro-cinese che ha operato nel nostro Paese tramite importatore. Ebbene per l’azienda è arrivato il momento di fare uno step in più e debuttare ufficialmente in Italia, con tanto di sede a Milano.

Nasce dunque Horwin Italia sotto la direzione di Stefania Galli, che negli ultimi tre anni ha curato lo sviluppo del marchio. Da oggi prende il ruolo di Italian Sales & Marketing Manager di Horwin Italia, rendendo conto direttamente a Horwin Europe. Aprire una nuova filiale direttamente a Milano e importare prodotti senza passare per un intermediario permetterà a Horwin di essere ancora più presente sul territorio. Ricordiamo che la line-up attuale del brand vede sotto i riflettori gli scooter urbani EK3 ed EK1 (il nuovo Horwin EK3 arriva in Italia), mentre lo scorso anno è arrivata la novità SK3, un maxi scooter elettrico con 6,3 kW di potenza (dunque accessibile anche a chiunque abbia una patente B), 90 km/h di velocità massima e 80 km di autonomia.

Da oggi sarà ancora più semplice trovare i prodotti Horwin sul mercato italiano, l’intera rete di vendita verrà infatti riqualificata su tutto il territorio, con gli scooter elettrici che arriveranno anche in zone attualmente poco abituate ad acquistare prodotti a zero emissioni. Ecco cosa ha dichiarato Stefania Galli dopo l’annuncio dello sbarco ufficiale di Horwin in Italia: “Sono davvero entusiasta della scelta fatta da HORWIN Global di affidarmi questo importante compito che, oltre ad essere gratificante per il lavoro e per l’impegno profusi fin dal suo arrivo sul mercato nel 2020, mi rende particolarmente orgogliosa e motivata a raggiungere gli ambiziosi obiettivi condivisi che renderanno il lavoro dei prossimi mesi davvero stimolante. Sono molte le novità che ci aspettano nei prossimi mesi, alcune delle quali già in presentazione ad EICMA in novembre, oltre a una serie di azioni di comunicazione davvero qualificanti che inizieremo a raccontare molto presto, la prima già dai prossimi giorni”. A proposito della fiera internazionale di Milano: ecco cosa ha portato Horwin a EICMA 2022.