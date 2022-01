Nasce Ducati Unica: la vostra moto dei sogni sarà un pezzo unico al mondo

Ducati non è semplicemente un produttore di moto, è un vero e proprio simbolo, uno stile di vita, e ogni appassionato vive il mondo delle due ruote in maniera originale, con il carattere che più si abbina al proprio stile. A tal proposito è appena stato lanciato il programma Ducati Unica che permette di personalizzare la propria moto.

L'obiettivo è regalare ai clienti una nuova moto "unica" per l'appunto, esclusiva, che non sia identica a nessun'altra. Ducati apre dunque il suo Centro Stile ai Ducatisti per accompagnarli nella realizzazione della loro moto dei sogni: i clienti potranno collaborare direttamente con i designer e con i tecnici per creare una moto che sarà un pezzo unico al mondo. L'intero percorso di personalizzazione verrà supportato dai professionisti di Borgo Panigale, con i quali definire i materiali pregiati da usare, le finiture dedicate, i colori speciali e gli accessori Ducati Performance. Il tutto ovviamente rispettando i criteri stilistici che identificano le moto Ducati.

Il brand documenterà ogni fase di realizzazione, con gli appassionati che vedranno la loro moto prendere forma dai bozzetti iniziali alla cerimonia di consegna. Ogni veicolo prodotto con Ducati Unica avrà inoltre un certificato di unicità che ne attesterà l'originalità.

Andrea Ferraresi, Direttore Centro Stile Ducati, ha così commentato la novità: "Il design è un elemento distintivo delle nostre creazioni. Volevamo dare ai Ducatisti la possibilità di identificarsi ancora di più nella propria moto, rendendola espressione diretta dello stile personale di ciascuno. Così abbiamo creato Ducati Unica, un programma esclusivo che testimonia l’eccellenza del Made in Italy di cui Ducati è portavoce nel mondo. Un’esperienza coinvolgente e indimenticabile di personalizzazione da vivere direttamente all’interno del nostro Centro Stile. Il momento in cui i Ducatisti vedono finalmente la loro moto realizzata è per noi del Centro Stile molto emozionante e motivo di grande orgoglio."

Ricordiamo nel frattempo che Ducati correrà in Moto E e che tutta la tecnologia della V21L servirà poi per creare le prime moto elettriche stradali di Ducati.