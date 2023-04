NASCAR: festeggia con troppo ardore e manda a fuoco l'auto

Il mondo della NASCAR ci ha abituato a situazioni folli e quella accaduta al Martinsville Speedway il 16 aprile 2023 merita senz’altro questo aggettivo. Il pilota John Hunter Nemecheck ha festeggiato la vittoria nella gara della Xfinity Series facendo sgommare l’auto, poi l’imprevisto.

Dopo la vittoria, Nemecheck ha direzionato la sua Toyota GR Supra #20 verso il muretto che divide pista e corsia dei box e ha tenuto giù il piede sull’acceleratore, dando vita ad un massiccio burnout di oltre 20 secondi. Il calore generato ha incendiato le gomme posteriori, le fiamme sono poi divampate, divorando parte della carrozzeria. Il pilota della Carolina del Nord con freddezza ha spostato la vettura al centro della pista, allontanandola dalle persone intente a festeggiare, e infine è arrivato l’intervento dei commissari di pista, che hanno domato l’incendio.

Ironia della sorte, la Toyota GR Supra #20 del Joe Gibbs Racing è sponsorizzata da Pyre Barker Fire & Safety, un’azienda che produce e vende estintori. Non si poteva fare di più per mettere in risalto l'utilità dei prodotti di uno sponsor.

L’euforia di Nemecheck deriva da una vittoria inaspettata: in prova si è collocato ottavo e soltanto nelle qualifiche il team ha trovato il giusto assetto che l’ha aiutato a conquistare il secondo posto in griglia. A 32 giri dalla fine della gara, dei 250 previsti, una ripartenza ha avvantaggiato Nemecheck, che è balzato in testa mantenendo la posizione fino alla bandiera a scacchi.

Toyota ha declinato la GR Supra in tantissime salse, portandola in pista nelle competizioni più disparate, la versione da NASCAR Xfinity Series è uno dei tasselli del mosaico. Con il MY 2023 è arrivata la GR Supra GT4 EVO, omologata per la categoria SRO GT4, ed esiste perfino una GR Supra dragster, pensata per la classe Funny Car di NHRA.