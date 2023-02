Nascar, bandita la mossa di Ross Chastain: 'Mai più sorpassi da videogame'

La Nascar ha dichiarato proibita la mossa da videogiochi di cui il pilota Ross Chastain si era reso protagonista lo scorso anno. Il riferimento è al “wall-riding” che di fatto si può tradurre in “gareggiare sul muro" e consiste nel far aderire la vettura appunto al muretto che circonda gli ovali dei circuiti, prendendo così una traiettoria esterna.

Come detto in apertura, il pilota Nascar aveva utilizzato questo trucco della fisica da videogame per avanzare di diverse posizioni a pochi metri dalla bandiera a scacchi, e la sua manovra aveva fatto il giro del web. Lo stesso Ross Chastain, intervistato a fine gara, aveva ammesso: “Ho giocato molto a NASCAR 2005 per il Gamecube insieme a mio fratello, e lì riuscivi a cavartela con manovre simili. Non sapevo se avrebbe effettivamente funzionato. Voglio dire, l’ultima volta che ho fatto qualcosa del genere è stata quando avevo 8 anni”.

Una vicenda che aveva avuto talmente eco al punto che Fernando Alonso aveva commentato via Twitter: “Questa è la cosa migliore del 2022 nelle corse motoristiche. Abbiamo fatto tutti questo nei videogiochi con danni disabilitati. Mai avrei pensato che sarebbe diventata realtà”. Peccato però che la Nascar abbia deciso di vietare tale mossa introducendo un nuovo regolamento per il 2023 che ha chiarito senza mezzi termini che un'eventuale mossa come quella portata a termina da Chastain sarà penalizzata in quanto ritenuta rischiosa.

“La manovra è stata entusiasmante e ampiamente elogiata per la sua creatività, ha anche portato un aumento dei rischi per la sicurezza”, ha fatto sapere la Nascar. E ancora: “la sicurezza è una priorità top per Nascar e NEM (Nascar Event Management). Pertanto, ogni violazione volta a compromettere la sicurezza di un evento o che ponga un rischio pericoloso alla sicurezza dei concorrenti, dei commissari, degli spettatori o di altri sarà trattata con il grado più elevato di serietà. Le violazioni della sicurezza saranno gestiti su una base di caso per caso”.

Nel caso in cui un altro pilota dovesse dare vita ad un sorpasso simile verrà penalizzato a fine gara con un'aggiunta di secondi. La notizia ha ovviamente fatto discutere, dividendo i due gli addetti ai lavori fra chi si è detto concorde con la decisione e chi un po' meno. In ogni caso, mai più mosse da videogame e lo stesso potrebbe accadere anche nell'Electric Racing Series, torneo Nascar per auto EV, che dovrebbe vedere a breve la luce.