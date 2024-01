Napolitano: 'Lancia Ypsilon presentata a Milano il 14 febbraio, gli interni come la Thema'

Il CEO di Lancia, Luca Napolitano, è pronto per il grande evento del prossimo 14 febbraio, la presentazione della nuova Ypsilon 2024 che giunge dopo più di una decade di grandi successi dell'attuale modello.

Luca Napolitano, intervistato ieri da La Stampa, parla di una vettura: «Completamente cambiata. Un omaggio dovuto a un’auto così amata dagli italiani e in particolare dalle donne che sono il 65% degli acquirenti. La presenteremo a Milano il 14 febbraio, in collaborazione con Cassina, uno dei più grandi interior designer a livello internazionale. Sarà la prima vettura della nuova era sia elettrica che ibrida e verrà venduta per l’80% in Italia».

Il connubio con Cassina, precisa Napolitano, lo si deve al fatto che si tratta di due marchi che condividono italianità, innovazione, ricerca, e tradizione, e tale sodalizio permetterà di ricreare «a bordo della nuova Ypsilon quella unica sensazione di comfort o di sentirsi a casa, la stessa sensazione che si provava sulle belle Lancia del passato fino alla Lancia Thema degli anni ’80».

Ypsilon che sarà venduta per la quasi totalità nel nostro Paese, ma anche all'estero: «Sì. Prima vogliamo avere successo in Italia e poi subito dopo, certo, vogliamo riportare la Lancia in Europa. La nostra missione è quella di rafforzare l’offerta premium di Stellantis. Con un posizionamento ben differenziato e chiaro rispetto agli altri».

Una sfida decisamente ambiziosa ma la Lancia, avvisa Napolitano «Deve fare un grande salto in termini di posizionamento. Noi crediamo molto nel nostro piano. In fondo l’attuale Ypsilon è in Italia la city car dei record, leader storico del segmento B, con 39 anni di successi, quattro generazioni, 3 milioni di unità vendute e un parco circolante di un milione di italiani fedeli».

Nel 2023, nella classifica delle 10 auto più vendute in Italia, la Ypsilon si è piazzata al secondo posto, dietro all'inarrivabile Panda, con ben «44.743 immatricolazioni, il 9% in più rispetto all’anno prima – ha proseguito Napoli - Lancia Ypsilon è stata la terza auto più venduta nel mercato italiano e il secondo modello più venduto di Stellantis, raggiungendo (con il 14,9%) la seconda maggiore quota di mercato nel segmento B della sua storia. Due anni, il 2022 e il 2023,consecutivi da record».

Dopo la Ypsilon sarà la volta di altri due grandi classici di Lancia, leggasi la Gamma, auto da 4,7 metri di lunghezza con 700km di autonomia, prodotta nello stabilimento di Melfi, che «Farà il suo ingresso nel segmento più grande del mercato, con il 50% dei volumi destinato all’Italia».

Nel 2028 sarà quindi la volta della Delta «vettura che ogni appassionato di Lancia sta aspettando e che susciterà l’entusiasmo degli amanti dei rally in Italia e non solo. Per l’ammiraglia siamo agli ultimi dettagli. Per la Delta abbiamo ancora un po’ di tempo perché sappiamo quanto questo modello sia importante per tanti appassionati».

Chiusura dedicata alla transizione verso l'elettrico, cammino che Napolitano definisce «molto naturale per il marchio che già oggi non dispone più in gamma di motori a benzina o diesel. Lancia è infatti pronta a tornare con una chiara strategia di elettrificazione, con la Nuova Ypsilon disponibile sia in versione elettrica che ibrida e a partire dal 2026 con una gamma composta solo da vetture elettriche».