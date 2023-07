A Napoli spunta la Chrysler PT Cruiser in versione limousine trasformata in carrozza

La Chrysler PT Cruiser è da sempre considerata all'unanimità fra le 10 auto più brutte di sempre. Il mini van americano non fu proprio riuscitissimo dal punto di vista estetico, anche se nel nostro Paese registrò comunque un buon seguito.

In ogni caso quella vettura Made in Usa prodotta dal 2000 al 2010, è stata ulteriormente peggiorata da un'azienda, il cui nome ignoriamo, che ha deciso di trasformarla in una limousine carrozza tutta bianca per dei matrimonio decisamente sopra le righe.

In passato era stata avvistata nell'est Europa, in particolare in Russia, ma negli scorsi giorni il gruppo Facebook "Cittadinanza attiva in difesa di Napoli ‘Lucio Mauro'", l'ha catturata nel capoluogo campano.

Si tratta di una vettura decisamente curiosa, che non ha molto a che fare con la carrozza da principessa Disney, e che di fatto appare come un'auto divisa a metà, e con in mezzo appunto una carrozza: una cabina di dimensioni generose che consente agilmente agli sposi di entrare ed uscire in piedi dalla vettura, senza fare troppa fatica.

Tantissimi coloro che hanno commentato, quasi tutti con parole di disappunto, come ad esempio chi ha scritto: “Mi sembra un carro funebre”, ma anche: “Che orrore!”, e ancora: “Carina, sembra la carrozza di cenerentola”, quindi: “E' Finita la frutta...siamo proprio all'osso...”. C'è chi invece scrive: “Vuole imitare un cocchio, ma sta molto sul cacchio. È un pugno in un occhio”, ma anche: “Si si.. All'interno ti fai anche la Doccia”, e chi parla di altri avvistamenti: “L 'ho vista ieri mattina a largo Sermoneta. È cafonissima!!!”.

Tra l'altro l'aspetto pacchiano non è limitato solo all'esterno visto che all'interno si trovano interni in pelle, rigorosamente bianchi, il pavimento con il vetro illuminato da un neon, ma anche il frigobar e una serie di webcam che permettono di immortalare e registrare tutto ciò che succede all'interno della cabina.

Lasciamo a voi decidere se la PT Cruiser carrozza appartenga al trash o al genio, ma noi preferiamo senza dubbio l'auto che l'attrice Jordan Brewster ha usato per sposarsi in chiesa, la Integra di Toretto.