A Napoli è record: in 5 su uno scooter senza casco, fra cui tre minori. Il video choc

Sta facendo il giro del web un video decisamente choc in cui si vede un'intera famiglia circolare per le strade di Napoli su uno scooter e senza casco. Stiamo parlando precisamente di cinque persone, leggasi due adulti e tre minorenni/bambini, tutti a bordo del due ruote.

Dopo i tre avvistati sullo scooter in A3, tocca ora a Napoli dare il brutto esempio con un'immagine che è stata pubblicata dal noto deputato di Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, da sempre “segnalatore” dei fatti incresciosi che capitano dalle parti del capoluogo campano ma in generale in tutta la regione.

L'episodio ci giunge precisamente da Pozzuoli, splendido comune della provincia partenopea, ed è stato pubblicato da Borrelli sulla propria pagina Facebook con tanto di lungo commento in cui spiega: “Facciamo, un attimo, un passo indietro. Molto spesso ci segnalano situazioni di intere strade o piazze prese in ostaggio da ragazzini che sfrecciano in sella agli scooter, anche a tre o a quattro, senza casco che rischiano di investire i passanti. Se i genitori di questi ragazzini, se gli adulti che dovrebbero dare loro l’esempio, sono questi incoscienti che mettono in pericolo l’incolumità dei loro stessi figli è evidente allora che siamo messi molto male”.

Quindi Borrelli aggiunge: “Ci chiediamo come sia possibile questo affollamento per le strade di questi scooter-carovana senza che nessuno li fermi. Dove sono le pattuglie, i controlli? A queste gente, oltre ad essere multata pesantemente, va sequestrato il veicolo ed inoltre urgono dei controlli da parte dei servizi sociali dato che chi mette in pericolo la vita dei minori non è in grado di educarli e questi, a loro volta, rischiano di diventare da adulti peggio dei loro stessi genitori. Bisogna interrompere questo circuito”.

La famiglia senza casco è stata immortalata mentre viaggiava sulla strada di via Campana come se niente fosse, incurante delle leggi e degli altri automobilisti. Inutile ricordare come viaggiare in cinque sia assolutamente vietato, ancor di più se si è senza casco e con dei minori a bordo.

Poche settimane fa una bimba di otto anni era morta a Gragnano, provincia di Napoli, dopo essere caduta dallo scooter: viaggiavano in tre e lei era sprovvista del casco.



Salvini ha introdotto assicurazione, targa e casco per i monopattini ma nel contempo è necessario cercare di rafforzare i controlli per evitare che tali situazioni incresciose, purtroppo all'ordine del giorno, si ripetino. Qui sotto il video della follia.