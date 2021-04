Napoli, la polizia sequestra 77 veicoli nel Rione Sanità: non c'erano proprietari né RCA

Nel corso della giornata di ieri la Polizia Municipale di Napoli, in collaborazione con l'Ufficio Prevenzione Generale, ha messo in atto una enorme operazione di sequestro: soltanto nel Rione Sanità erano parcheggiati in strada ben 77 veicoli presumibilmente abbandonati, privi di assicurazione e senza proprietari.

Il quartiere, situato proprio al centro del capoluogo campano, era ricolmo di veicoli in pessime condizioni i quali sono finalmente stati rimossi dalle forze dell'ordine. In totale sono stati contati 60 motoveicoli e 17 autovetture, adesso tutti sotto sequestro in attesa di ulteriori indagini.

Non è affatto la prima volta che nell'area vengono svolte operazioni simili, e in effetti CronacheDellaCampania fa sapere che la polizia municipale e quella statale avevano già lavorato in sinergia alcuni mesi fa in occasione di un episodio simile.

