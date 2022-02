Naon Zero-One, lo scooter tedesco dal design unico: a che prezzo però?

Che vi piaccia o meno la mobilità elettrica, bisogna riconoscere che questo nuovo mondo sta dando la possibilità alle start-up di rompere le regole di design finora conosciute. Guardate ad esempio il Naon Zero-One.

In un settore in cui è la Vespa di Piaggio a dominare, ispirando cloni in tutte le salse (ad esempio One Moto Electa sembra una Vespa vintage, mentre la vera Vespa Piaggio si è tinta di rosso), il nuovo Naon Zero-One rompe parecchi schemi in fatto di scooter elettrici. Abbiamo una pedana lunga e piatta, il forcellone posteriore a vista, una sella dalla forma quasi triangolare, il tutto capace di fornire una discreta potenza.

La versione L3e dello scooter può raggiungere i 100 km/h di velocità, permettendo l'accesso anche in quelle arterie urbane in cui si va oltre i 45 km/h. Questo grazie a un motore elettrico posteriore da 7 kW (10 kW di picco), alimentato da una batteria da 2,4 kWh. Batteria che si può duplicare per raggiungere un'autonomia massima di 140 km. I due accumulatori possono essere stipati nella pedana sotto i nostri piedi, mentre la sella è capace di fornire spazio necessario per stipare un piccolo zaino.

Se la variante L3e è troppo per voi, Naon vi propone anche la L1e che può fermarsi a 45 km/h a un costo di 4.920 euro. La variante più potente invece costa 6.420 euro - e sono prezzi senza batteria, che costa 1.000 euro oppure 25 euro al mese in abbonamento.