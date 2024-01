Nadia Padovani: 'Marc Marquez? Ho visto il suo sorriso e ho detto 'Puntiamo al mondiale''

Lo sbarco con tanto di firma ufficiale di Marc Marquez nel team Gresini Ducati ha decisamente ravvivato il campionato di MotoGp. Ormai non si parla d'altro che della futura stagione 2024, cercando di indovinare la performance del classe 1993 spagnolo.

Molti quelli convinti che Marc Marquez farà bene, alla luce anche degli ottimi test di Valencia, e fra questi vi è anche Nadia Padovani, la proprietaria del team Gresini da quando il marito è tragicamente scomparso a seguito del covid.

"Si è presentato alla squadra in modo calmo e umile. Da uno che ha vinto tanto ci si aspetta chissà cosa, ma è stato proprio il contrario. Anzi era anche un po' agitato, aveva voglia di salire sulla moto”, ha raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Nadia Padovani ha poi svelato un aneddoto legato al famoso sorriso di Marquez, scatto che ha fatto il giro del mondo: “Ero ai box aspettando che si togliesse il casco dopo la prima prova, volevo vedere la sua prima espressione quando scendeva dalla moto. Ho visto quel sorrisetto sulla sua faccia e mi sono detta: 'Ok, eccoci qua'. Ero molto contenta e lui ha preferito fermarsi un'ora prima per non correre rischi”, aggiunge.

Sulla possibilità che possa tornare a competere per il mondiale fin dal 2024, Nadia Padovani ha spiegato: “Ha voglia di tornare in gioco dopo anni a causa del problema ai freni, al braccio e per via di una moto difficile che non gli permetteva più di ottenere certi risultati e con la quale è caduto più volte. Tuttavia non ha mai rinunciato a cercare di dare il massimo”.

In ogni caso per la numero uno del team Gresini il titolo è possibile fin da subito: “Potrà lottare per il Mondiale, me lo aspetto da uno come lui. È chiaro che Bagnaia è un pilota molto forte, ha molto controllo sulla moto ed è cresciuto tantissimo negli ultimi anni. Martin è un altro di quel livello e guida la Ducati in modo spettacolare. Bezzecchi sta crescendo bene. Quindi direi che vincere il Mondiale non sarà così scontato, ma ci proveremo, siamo già al livello di una squadra ufficiale e cresceremo insieme a lui".

Chiusura sul futuro, tenendo conto che Marquez ha firmato un contratto di un anno a scadenza fine 2024: "Vedremo”, chiosa.