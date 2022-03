My Ami Superfan: diventate Ambassador Citroen per far conoscere la nuova Ami

Non riuscite a provare con facilità una nuova Citroen Ami, oppure avete voglia di sentire il parere di chi ormai la guida da mesi? Il marchio francese è pronta ad accontentarvi su entrambi i fronti con il nuovo progetto My Ami Superfan.

Si tratta di un programma che connette senza filtri gli utenti che hanno voglia di provare Ami e sentire esperienze dirette con i felici possessori dell'elettrica cittadina. I clienti "innamorati" di Ami sono stati infatti reclutati da Citroen come Ambassador, del resto chi meglio di un fan sincero può sponsorizzare le qualità di nuova Ami?

Secondo la marca francese, le persone hanno bisogno di essere rassicurate prima di effettuare un acquisto. Questa rassicurazione può arrivare da persone di fiducia, da opinioni espresse online oppure in un confronto diretto con chi un determinato mezzo lo usa quotidianamente. Inoltre i vantaggi per chi diventa Ambassador Ami non sono pochi: Citroen ha pensato a vantaggi di carattere economico qualora gli Ambassador riescano a organizzare test drive oppure a finalizzare contratti di acquisto.

Per diventare ambassador bisogna possedere una Citroen Ami e iscriversi presso la piattaforma dedicata - così da sottoporre la propria candidatura. Ogni Ambassador verrà poi ricompensato con buoni regalo spendibili su un'apposita piattaforma per ogni vendita e test drive che aiuterà a realizzare. I nuovi clienti invece possono visualizzare gli Ambassador disponibili su una pagina web basata sulla geolocalizzazione, in modo che ognuno possa trovare il proprio "Super Fan di quartiere". La piccola elettrica dunque mira a cambiare anche l'esperienza di test e di acquisto, non solo quella di esplorare e vivere le città.