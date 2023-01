La MX-5 Miata 'non morirà mai': la promessa di Mazda guardando al futuro

Mazda ha mostrato il suo piano futuro verso la mobilità elettrica, e in quel contesto ha mostrato un prototipo inedito che non è dato sapere se diventerà più o meno realtà, ma indubbiamente gli appassionati hanno pensato subito ad una possibile MX-5 di nuova generazione: intanto Mazda ha confermato che la Miata ci sarà anche in futuro.

Durante il Brussels Motor Show 2023 andato in scena alcuni giorni fa, ai microfoni di Autocar, il CEO di Mazda Europa, Martijn ten Brink ha confermato che la Mazda MX-5 continuerà ad esistere e ha affermato: “Come si rimane fedeli al concetto di ciò che l'auto rappresenta portandola nella prossima generazione di tecnologie? Non è stato deciso. Ma penso che per Mazda sarebbe giusto dire che la MX-5 non morirà mai”.

Successivamente ha anche confermato che la ‘Miata’ resterà nella gamma delle vetture Mazda, dunque la vettura resisterà anche all’avvento della mobilità elettrica, e chiaramente dovrà necessariamente cambiare per adattarsi alle nuove tendenze, per quanto alcune case si mostrano ancora dubbiose sull’elettrico come unica via percorribile.

La Mazda MX-5 è un’auto che tutt'oggi ha un grande successo grazie alla sua semplicità, alla sua leggerezza, al suo essere tutto sommato “economica” per quello che offre in termini di divertimento e piacevolezza di guida, e Yasuhiro Aoyama ha già confermato che anche la Miata di quinta generazione avrà un motore termico e la trazione posteriore. In futuro potrebbe arrivare un’ibrida, già avvistata durante alcuni test, e più avanti magari diventerà elettrica, ma di certo Mazda continuerà a ricercare quei punti chiavi che hanno reso la MX-5 tanto amata (a proposito, all’autodromo di Modena si è tenuto un raduno da Guinness World Record con oltre 700 Miata).