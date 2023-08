L'MX-5 sarà elettrica, Mazda rassicura: 'Non verrà rovinata, sarà sportiva ed economica'

La prossima Mazda MX-5 sarà un'auto elettrica. La prestigiosa azienda giapponese ha annunciato che quella che è forse la sua vettura più famosa al mondo, passerà ad un propulsore green molto probabilmente entro il 2030.

In vista del ban dell'Ue di benzina e diesel dal 2035, Mazda cercherà quindi di equiparare le proprie vetture alle nuove normative, e anche la mitica MX-5 non poteva esimersi dal subire quella che sarà una vera e propria rivoluzione.

Come spesso e volentieri avvenuto negli ultimi tempi ogni qual volta uno storico modello passa all'elettrico, anche per la coupé giapponese sono stati tanti coloro che hanno esternato il loro scetticismo, ma Mazda ha comunque rassicurato: "L'essenza di ciò che rende grande una MX-5 è la leggerezza e la praticità - le parole di Dave Coleman, ingegnere per lo sviluppo dei veicoli presso Mazda R&D, a Carbuzz - è piccola, ma quando dico 'praticità' intendo che puoi guidare l'auto tutti i giorni purché non cerchi di trasportare più roba di quella che ci sta dentro. Le sospensioni sono flessibili, il consumo di carburante è ottimo, la guidabilità nel traffico è ottima ed è incredibilmente leggera. Questi sono i pilastri fondamentali su cui è costruita la vettura".

Se togliessimo uno di questi elementi, alla fine l'MX-5 non sarebbe più la stessa: "Se rendessi l'auto pesante, sarebbe una cosa molto diversa. E se non potessi raggiungere le strade di montagna con abbastanza autonomia per godertele, anche quella sarebbe una cosa molto diversa”.

Poi ha aggiunto: “Ci sono molte cose davvero interessanti che puoi fare con propulsori completamente elettrici o elettrificati, ma la massa della batteria è una vera sfida". Mazda sta quindi cercando di costruire una vettura dinamica, agile e sportiva, la più leggera possibile: “Questa è una vera sfida”, ha precisato ancora l'ingegnere.

Coleman ha concluso: "Fortunatamente, il 2035 non è così vicino; abbiamo tempo per risolverlo. Penso che la cosa importante sia capire quali sono i valori chiave della Miata: la praticità per godersi l'auto nel mondo reale e l'esperienza di guida unica che si ottiene da un'auto leggera".