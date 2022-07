MV Agusta entra nel mercato delle E-Bike con due bici: una Gravel e una Enduro

Diversi costruttori motociclistici si sono dedicati alla produzione di biciclette elettriche, prima tra tutte Ducati che vanta un ricco catalogo a cui si è aggiunta di recente la Ducati Futa, la prima e-bike da corsa, ma oggi si aggiunge un nuovo competitor. MV Agusta infatti debutta nel mondo delle bici offroad con una Gravel e una Enduro.

MV Agusta non è nuova nel settore delle biciclette elettriche avendo in gamma i modelli AMO RR ed RC dedicate ad un contesto urbano, ma adesso è tempo di lasciare la strada asfaltata per scoprire nuove terre da esplorare, e così nascono le Lucky Explorer E-Gravel ed E-Enduro. Il nome deriva dalle due moto da offroad Lucky Explorer 9.5 e 5.5 che MV Agusta presentò all’EICMA 2021 come tributo alle Cagiva Elefant che correvano nei rally come la Dakar.

La bici da Enduro viene proposta con componentistica di pregio, affidandosi a brand leader del settore come Fox Racing Shox per il comparto sospensioni, con forcella Fox 38 e ammortizzatore a molla Fox DHX X2, mentre la trasmissione è affidata a Sram. Italianissimo l’impianto frenante griffato Braking, modello Inca abbinati ai dischi con disegno a margherita semi-flottanti Batfly. Il motore invece è un Bosch Performance Line CX che prende energia da una generosa batteria da 750 Wh.

La Gravel invece utilizza un telaio simile a quello delle bici da corsa, ma adotta ruote sovradimensionate con coperture da offroad Pirelli per non fermarsi quando finisce l’asfalto. Inoltre vanta anche una forcella ammortizzata con poca ma utile escursione, per rendere più la marcia più confortevole durante le pedalate più lunghe, che sono assicurate da un motore Mahle X20 abbinato ad una batteria da 350 Wh che dovrebbe permettere fino a 140 km di autonomia con una singola carica.

Al momento MV Agusta non ha ancora comunicato quando saranno disponibili e quanto costeranno, ma visti i montaggi con cui vengono offerte è evidente che si collocheranno tra le bici di alta gamma. E chissà che MV non decida di portarle all’EICMA 2022 che andrà in scena il prossimo novembre a Rho Fiera Milano.