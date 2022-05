La Mustang Shelby GT500-H da 900 CV si noleggia da Hertz: in Italia c'è la Abarth K-Hertz

Avete sempre sognato di guidare una classica muscle car americana? Magari una Shelby? Per la prima volta nella sua storia Hertz vi dà la possibilità di noleggiare una Mustang Shelby GT500-H, un'edizione limitata da oltre 900 CV. Ma non solo.

Hertz Corporation, la celebre società di noleggio, ha di recente siglato un'importante partnership con Shelby American, che al debutto porterà in flotta le Ford Mustang in edizione Shelby 2022. La collezione, che purtroppo sarà disponibile solo negli USA, comprende la Mustang Shelby GT500-H fastback con oltre 900 CV di potenza e la Ford Shelby Mustang GT-H fastback e cabrio, create appositamente per il noleggio Hertz.

La GT500 vanta un motore da 5.2 litri con cerchi monoblocco forgiati in alluminio, pneumatici specifici per le alte prestazioni, vetri oscurati, badge Shelby GT500-H, strisce lato passeggero e guida e molto altro. Le Ford Shelby GT-H 2022 avranno invece uno scarico Borla cat-back con il motore V8 da 5.0 litri.

In Italia non avremo le Shelby ma un'edizione speciale della Fiat 500: parliamo della Fiat 500 "Carlo" Icon-e disponibile in cinque livree ispirate al passato. Nello specifico:

Turbina - ispirata alla Fiat Turbina – il prototipo del 1954 distinto da una vivace livrea bianco e rossa

Tuono - ispirata alla Abarth 750 GT Zagato del 1959

Fulmine - ispirata alla Fiat 131 Abarth Olio Fiat, più volte campione del WRC tra il 1976 e il 1978

Kappa - ispirata alla livrea super classica Robe di Kappa che ha accompagnato il brand nel tempo

Rent a Racer – ispirata al progetto americano Hertz del 1966 con protagonista la Mustang Shelby GT350H in Edizione Limitata.

In più avremo la Abarth K-Hertz, un'edizione speciale realizzata in esclusiva per Hertz da Garage Italia come tributo ad Abarth, il brand sportivo che prende il nome dal suo fondatore. La Fiat 500 "Carlo" Icon-e e la Abarth K-Hertz si aggiungono alle Fiat 500 Spiaggina Icon-e di Selezione Italia, auto speciali prenotabili esclusivamente sul sito Hertz nella sezione Rent a Racer.