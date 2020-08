A questa Mustang RTR elaborata in vendita su eBay manca qualche cilindro

eBay è un posto magico per la automobili, oltre alle decine di migliaia di accessori e ricambi è possibile trovare delle vere chicche. È il caso di questa Ford Mustang, esemplare mostrato nel 2018 nello stand ufficiale Ford del SEMA.

La bellissima Mustang è stata interamente costruita da Neil Tjin, proprietario di un'officina californiana specializzata in elaborazioni. I giocatori del videogioco Forza Horizon 4 riconosceranno il body kit della RTR, impreziosito dalla verniciatura viola BASF Majestic. L'altezza dal suolo praticamente nulla è possibile grazie all'adozione di sospensioni Air Lift, regolabili con compressori ViAir. I cerchioni da 20 pollici Forgeline bronzo creano un contrasto perfetto con il viola della carrozzeria. Negli interni si trovano sedili in pelle Recaro e un sistema audio Kicker completo di subwoofer.

Arriviamo alla nota dolente, che al tempo stesso rende l'esemplare ancora più unico: se date per scontato di vedere un Coyote V8 aprendo il cofano rimarrete delusi. Tjin ha mantenuto il quattro cilindri 2,3 litri EcoBoost dell'esemplare originale elaborandolo con un turbo Borg Warner, un intercooler da gara, nuovo collettore e un impianto di scarico Ford Performance. Con la potenza in più non è stata tralasciata la sicurezza: la Mustang viola monta un impianto frenante maggiorato della Baer.

L'annuncio di eBay è impostato sul Compra Subito a 54.999 dollari, il corrispettivo di circa 46.400 euro al cambio attuale. Una cifra vicina a quella richiesta per l'acquisto di una Mustang GT 5.0 V8 nuova... per una Mustang quattro cilindri completamente personalizzata. Voi quale scelta fareste?