Il Mustang Mach-E in versione Shelby si farà, ovviamente

Quando Ford ha annunciato che il Mach-E sarebbe a tutti gli effetti entrati nella famiglia Mustang in molti si sono immediatamente chiesti se il SUV elettrico avrebbe ricevuto anche una versione Shelby. Più aggressiva, con prestazioni ancora più sportive e ,ovviamente, con l'immancabile logo del cobra. Ora abbiamo finalmente una risposta ufficiale.

Peraltro a sole pochissime ore dall'annuncio del veicolo erano già circolati alcuni render non ufficiali dello Shelby Mach-E, con logo rivisto e l'immancabile (e decisamente costosa) striscia centrale. Le aveva fatti Motor1 e li potete trovare nel link in fonte.

Ora un report di Evo suggerisce che non si tratti di una mera fantasia. Evo nel suo articolo fa anche esplicitamente un nome di peso, dato che attribuisce l'indiscrezione a Ed Krenz, che è il Chief Program Engineer di Ford Performance.

Krenz avrebbe raccontato ad Evo di non vedere l'ora di trovarsi davanti alla sfida di portare le caratteristiche di una Shelby su un veicolo elettrico. Chi sa come la prenderanno i fan del brand Mustang, dato che mentre scriviamo questa news c'è già una petizione per chiedere a Ford di cambiare nome al Mach-E. Purtroppo per loro, Ford non ha la minima intenzione di fare passi indietro. Anzi, ora si guarda alla possibilità di trasformare Mustang in un subrand in grado di raggiungere più segmenti del mercato.

Immagine in apertura via Automobil News.