Il Mustang Mach-E trasformato in un (bellissimo) SUV della polizia

Il Mustang Mach-E è stato presentato solamente dieci giorni fa. E mentre il pubblico si interroga se sia effettivamente una buona idea chiamare Mustang qualsiasi cosa che non sia... una Mustang tradizionale, qualcuno ha già pensato a dare al SUV elettrico di Ford un look da auto della polizia. Il risultato è estremamente interessante.

Per il momento si tratta di un render non ufficiale, anche se non ci risulta difficile immaginarlo trasformato in realtà. Lo ha fatto un digital artist che si chiama Aksyonov Nikita, mentre è stato diffuso su behance.net.

Il Mustang Mach-E è proposto in versione Police Interceptor, una parte che non risulta poi così innaturale, dato che stiamo parlando di un mezzo ad alte prestazioni e dalla ottima autonomia. Proprio quello che serve per lanciarsi in un inseguimento all'ultima accelerata contro il crimine. Trovate le foto del Mustang Mach-E in versione auto della polizia in galleria.

Per qualche ragione le serigrafie delle forze dell'ordine e i lampeggianti riescono a dare un grandissimo carisma a qualsiasi auto. Non è la prima volta che vi parliamo di auto sportive trasformate in mezzi della polizia, basti pensare a tutte le diverse collaborazioni tra Lamborghini e Polizia italiana. In questa news, invece, una galleria delle auto della polizia più belle e potenti di sempre.