Mustang Mach E: quanto pesa il SUV elettrico di Ford?

Ford ha rivelato il peso dei diversi modelli del Mustang Mach-E. Proprio l'altro ieri il SUV elettrico ha fatto il suo debutto europeo con un evento a Londra. Vediamo come varia il peso del Mustang Mach-E a seconda del tipo di trazione e della capienza del pacco batterie.

È stato Autocar a riportare per primo i dati sul peso del Mustang Mach-E, una delle poche informazioni sul SUV elettrico che ancora non era arrivata al pubblico. Il Mustang Mach-E oscillerà tra le 1.9 tonnellate e le 2.21 tonnellate. Non è un peso eccessivo, contando che stiamo parlando di un veicolo elettrico e che esistono SUV e crossover con motore termico dal peso decisamente più importante.

Anzi, come nota Motor1, il modello più "light" del Mach-E è poco più pesante della nuova Shelby GT500.

Sebbene per il momento ci sia stata comunicata solamente una forbice tra il peso minore e il peso massimo, non abbiamo ancora una fotografia precisa di ogni singolo modello che sarà disponibile. Con un minimo d'intuito, ad ogni modo, possiamo tranquillamente affermare che il peso cambierà a seconda del tipo di trazione e della capienza delle batterie, con il modello a trazione integrale e con l'autonomia più ampia che andrà a toccare le 2.21 tonnellate.

Vale poi la pena di sottolineare che il peso indicato da Autocar si riferisce al Mach-E che verrà venduto all'interno del mercato europeo, che, come abbiamo recentemente appreso, sarà leggermente diverso da quello che arriverà in America.