Mustang Mach-E GT, Tesla Model Y e Genesis GV60: ecco il crossover elettrico più veloce

Il canale YouTube Sam CarLegion ha appena condiviso un interessante sfida tra tre crossover elettrici. La gara sul dritto ha avuto come protagoniste una Ford Mustang Mach-E GT, una Tesla Model Y e una Genesis GV60.

Tutti e tre i modelli si spostano grazie ad un sistema a doppio motore e alla trazione integrale, anche se l'output complessivo è alquanto divergente. La Mach-E GT sfrutta 485 cavalli di potenza e 859 Nm di coppia per lanciare in avanti una massa totale di 2.231 chilogrammi. La GV60 che offre 3 anni di ricariche gratis negli USA eroga invece 489 avalli e 699 Nm di coppia per spostare "soltanto" 2.205 chili. In ultimo abbiamo la Model Y la quale, con appena 390 cavalli in output e 509 Nm, è la più debole del trio. Dalla sua ha però il peso totale, che si aggira sui 1.996 chilogrammi.



Il primo test ha visto la Mustang a emissioni zero avvantaggiarsi subito alla partenza a discapito delle rivali, ma la leadership è stata guadagnata subito dopo dalla GV60, la quale è stata in grado di superarla prima del traguardo. Al terzo posto la Tesla Model Y. Il secondo test non ha portato stravolgimenti, ma la Model Y ha chiuso la gara ad una distanza minore dalla Ford.



Degna di nota anche la sfida con partenza a 60 km/h, in quanto ha permesso al modello di Palo Alto di esibire la sua progressione a ruote in movimento per battere la Mustang Mach-E GT. A vincere però è stata ancora una volta la straripante sudcoreana.



A proposito di crossover senza marmitta, da parte nostra non vediamo l'ora di assistere al lancio del MINI Aceman concept completamente elettrico. L'attesa però potrebbe essere particolarmente lunga.