Il Mustang Mach-E arriva in Europa in una versione adattata per le strade europee

A quanto pare non soltanto il Ford Mustang Mach-E arriverà da noi prima che negli Stati Uniti d'America, ma la versione europea sarà anche diversa da quella americana. Ford ha infatti spiegato di aver adattato le specifiche del veicolo per incontrare le esigenze delle strade europee.

Il Ford Mustang Mach-E, peraltro, non debutterà durante il Salone di Ginevra, come si sa ormai da un po'. Il SUV elettrico sarà infatti presentato alla stampa europea questa settimana, con un evento speciale a Londra. I primi veicoli dovrebbero invece venire consegnati verso la fine del 2020.

Ford ci tiene a trattare gli europei con il guanto di velluto, del resto vi abbiamo raccontato proprio in questi giorni di come il mercato europeo sia sempre più centrale per il settore delle auto elettriche.

Il lavoro fatto è così attento e meticoloso che Ford ha realizzato una versione del Mustang Mach-E adattata per le esigenze degli europei. La guida, le sospensioni e il controllo elettronico della stabilità, spiegano gli ingegneri di Ford, sono stati ricalibrati per adattarsi meglio allo stile di guida europeo.

Ford non ha ancora rivelato il numero di pre-order ricevuti dal Mustang Mach-E in Europa, ma l'azienda ha dichiarato che il modello che va per la maggiore è quello con l'extended-range battery pack, quello con l'autonomia più elevata. Addirittura l'85% delle ordinazioni riguarda il modello in grado di percorrere più chilometri prima di dover fermarsi per ricaricare. Una sosta che potrebbe essere molto breve, ad ogni modo, perché nelle stazioni di ricarica IONITY a 150 kW il Mach-E ci impiega appena 10 minuti per raggiungere un'autonomia di poco meno di 100Km.

In Europa arriveranno 400 stazioni di ricarica IONITY entro la fine del 2020. Nel frattempo in America Ford si ritrova davanti ad una sfida completamente diversa: cercare di convincere i clienti Mustang tradizionali della bontà del Mach-E. Ci riuscirà?