Mustang Mach 1: questa scheggia del 1969 ha un biturbo custom da 1.000CV

Dare 1000CV di pura potenza ad una vettura del 1969 potrebbe non essere una cosa particolarmente saggia e di buon senso. Eppure Classis Recreations se ne frega, e meno male. L'officina ha realizzato una stupenda Mustang Mach 1 "Hitman" in grado di dare filo da torcere a buona parte delle sportive più moderne.

Classis Recreations ha preso la carrozzeria di una Mach 1 del 1969 originale, ma l'ha completamente restaurata dietro supervisione di Ford. Il motore originale è stato rimpiazzato con il Biturbo Ford Coyote V-8. Trazione posteriore, e cambio manuale (!) a sei marce.

A domare la potenza di questa Mustang da 1000CV ci pensano invece i freni Wilwood ad otto pistoni.

Una delle questioni più controverse quando si parla di operazioni di restauro e tuning di questo tipo —in Nord America, in Europa il problema non si porrebbe nemmeno— è rappresentata dalle misure di sicurezza. Abbiamo visto in passato quanto deleterio possa essere dare ad auto così vecchie una potenza smisurata, senza allo steso tempo aggiornare e potenziare la sicurezza dei passeggeri. Sicuramente vi ricorderete il caso di Kevin Hart, gravemente infortunato dopo un incidente a bordo della sua Barracuda custom.

Classic Recreations ha scelto un approccio più saggio, montando delle cinture di sicurezza sportive a cinque punti all'interno dell'abitacolo. È stata montata anche una rollbar.

La macchina include anche un sistema di aria condizionata moderno, ed è possibile scegliere tra diversi schienali.

Non conosciamo il prezzo ufficiale di questa bestia, ma per una Mach 1 restaurata e con un Coyote non modificato l'azienda chiede 169.000$. Se si vuole optare per il motore Boss 429 da 670CV bisogna pagare altri 25mila dollari.

Ricordiamo che tutti i veicoli della Classis Recreations sono prodotti su licenza ufficiale Ford.