La Mustang Lime danneggiata a Detroit? Destinata a un pronipote di Henry Ford

Appena ieri 18 dicembre vi abbiamo raccontato di come due Ford Mustang Shelby GT500 nuove di fabbrica siano state rovesciate in un incidente. Ebbene ora sappiamo a chi era destinata una delle due e per il responsabile si mette peggio del previsto...

Una delle due vetture andava consegnata non a un “utente qualsiasi” ma a un diretto discendente della famiglia Ford. Sembra infatti che la Mustang di color Lime, quella legata dietro che alla fine dei conti ha subito meno danni della Silver, non era destinata a un "cliente qualunque" ma a un pronipote di Henry Ford in persona.

L’indiscrezione arriva dai colleghi di TheDrive, una cui fonte ha rivelato come la vettura gialla fosse un “modello custom costruito per un membro della famiglia di Martha Ford”, businesswoman milionaria e vedova del nipote di Henry Ford, nonché proprietaria della squadra NFL dei Detroit Lions. Martha Firestone Ford, questo il nome completo, è inoltre un’erede della fortuna Firestone, proprio la famosa società di pneumatici; suo figlio invece, William Clay Ford Jr., è attualmente presidente esecutivo di Ford Motor Company… insomma, “curriculum” che quasi spezzano il fiato.

TheDrive ha così scoperto come l’auto fosse destinata proprio a uno dei nipoti di Martha Ford - con i media che hanno probabilmente anticipato la sorpresa. Una storia davvero curiosa, che Ford però non ha commentato: “Non commentiamo nulla a proposito dei singoli clienti” ha detto l’azienda, nel frattempo la polizia - che sta ricostruendo la dinamica - ha puntato il dito contro l’alta velocità e un bilanciamento dei pesi errato…