Mustang introduce la 'funzione maranza': puoi farla sgasare da remoto fino a 5.000 giri

La Ford Mustang è l'auto sportiva più venduta degli ultimi 10 anni ed è senza dubbio una delle icone degli Stati Uniti assieme alla Chevrolet Corvette. Se vi sarà capitato di visitare l'oltre oceano ne avrete avvistate senza dubbio diverse, e il motivo è semplice: la Mustang è un'auto potente, bella e dal costo relativamente contenuto.

Proprio per la sua estrema diffusione capita spesso e volentieri di catturare online video con protagonista proprio la Ford Mustang, come ad esempio quella con schianto davanti alla polizia, una cosa assolutamente da non fare.

Alle luce della sua fama di auto “tamarra”, Ford ha deciso di soddisfare i suoi clienti introducendo una funzione decisamente unica: la Mustang si può accendere da remoto e nel contempo farla sgasare, portandola fino a 5.000 giri al minuto.

Si tratta ovviamente di una funzione inutile, che non ha alcun fine se non quello di fare un po' il 'maranza' e far sentire al vicinato il rombo della propria auto. Come si evidenzia dal video che trovate qui sopra, vi basterà utilizzare il telecomando dell'auto per usare la funzione.

Con un click farete girare il motore a 2.000 giri al minuto, per poi salire, premendo più volte il telecomandino, fino a 5.000 giri, e facendo così rombare il possente V8 nascosto sotto al cofano della sportiva a stelle e strisce.

La funzione, nonostante nel filmato in questione venga mostrata solo per il nuovo modello Dark Horse da 500 CV con motore V8, è disponibile anche per la versione con motore EcoBoost, a condizione però che si abbia optato per il cambio automatico: chi avrà scelto il manuale non potrà divertirsi e dovrà azionare da se il motore.

Cosa ne pensate di questa particolare feauture di Ford? Secondo voi dovrebbero introdurla anche su qualche altra auto, magari italiana? Fatecelo sapere nell'apposito spazio commenti, nel frattempo, godetevi il video che trovate in alto a questa pagina.