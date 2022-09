La nuova Mustang si è evoluta nell'infotainment, ma c'è differenza tra gli allestimenti

Ford ha tolto i veli dalla Mustang di settima generazione, che oltre ad una veste estetica più moderna e spigolosa porta con sé un abitacolo completamente rivisto grazie ad un sistema d’infotainment più sviluppato e moderno, che però non sarà lo stesso su tutte le versioni del modello.

Grazie al contributo dei colleghi di The Drive scopriamo infatti che la Mustang generazione S650 in versione base ha un abitacolo notevolmente diverso rispetto al top di gamma, con rivestimenti differenti e il suddetto sistema d’infotainment che, almeno in termini puramente estetici, appare diverso dalla versione più rifinita.

Il modello più accessoriato adotta uno schermo da 12,4 pollici come cruscotto e un secondo da 13,2 pollici per l’ingotainment con sistema Ford SYNC4, il tutto raggruppato in un pezzo unico, con il secondo display leggermente orientato verso il conducente (in questo periodo ci sono molti designer che stanno prendendo le distanze dall’uso smodato di schermi in auto).

La versione base invece adotta due schermi separati, una soluzione probabilmente meno costosa in fase di produzione, ma che potrebbe offrire le stesse funzionalità, anche se al momento non è dato saperlo. Come detto poche righe sopra, ci sono anche notevoli differenze in termini di dotazione e rivestimenti: il modello base utilizza sedili in tessuto, perde elementi in alluminio su vari elementi del cruscotto, così come non vi è più traccia delle cuciture in tinta.

Infine manca all’appello anche il nuovo freno a mano elettronico a leva (un particolare sistema che strizza l’occhio agli amanti del drift) presente sul modello top di gamma, che viene sostituito da un normale tasto.