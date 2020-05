Mustang disturba l'isolato col suo motore: un vicino arrabbiato la silenzia a modo suo

Ritrovarsi una Ford Mustang GT in garage può essere un qualcosa di estremamente eccitante, ma di sicuro gli abitanti del condominio adiacente o dell'intero isolato non saranno altrettanto entusiasti, soprattutto nel caso in cui il proprietario del bolide non bada ad evitare rumori molesti provenienti dagli scarichi della vettura.

Il poderoso motore Coyote da 5,0 litri garantisce un sound elevato, soprattutto se abbinato alla track mode, e questo deve aver fatto infuriare un irascibile vicino di Aaron Robinson, proprietario del purosangue americano.

Come potete vedere dal post Facebook in calce alla pagina, Robinson ha deciso di pubblicare il suo incidente sui social attraverso una breve descrizione e due foto, al momento condivise quasi 10.000 volte. Come potreste notare voi stessi, gli scarichi della Mustang sono stati riempiti di isolante in schiuma espansa, un materiale in genere utilizzato per l'isolamento sonoro delle pareti.

Per fortuna Robinson ha avuto successo nel rimuovere la stragrande maggioranza della schiuma dall'interno dei suoi scarichi, ma non proprio tutta un realtà. In ogni caso la vettura adesso è perfettamente funzionante, ma le estremità dei tubi "puzzano di rivestimenti di plastica bruciati."

Naturalmente ci dissociamo da ogni intervento simile, poiché comportarsi come il vicino di Robinson non è propriamente il massimo. Detto questo dobbiamo anche aggiungere che gli scarichi originali della Mustang sono stati modificati con componenti Borla, i quali potrebbero aver prodotto il rumore tanto odiato dai suoi vicini.

Lo ripetiamo, per quanto il suono fosse alto, questo non dona alcun diritto agli abitanti del vicinato nel danneggiare un oggetto di proprietà altrui. Inoltre, secondo come Robinson pone la questione, magari bastava parlargli del problema per risolvere la questione senza ulteriori noie.

A proposito di Mustang danneggiate, eccone una finita dritta in un fiume. Il giovane proprietario, secondo le testimonianze, voleva vantarsi del bolide di fronte ai propri amici, ma l'inesperienza alla guida ha portato al peggio. Per chiudere vi rimandiamo a questa fenomenale Mustang del '68 modificata: la carrozzeria è adesso in fibra di carbonio.