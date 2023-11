Mustang Dark Horse: Ford svela la sua nuova vettura per la Nascar 2024

Ford sta continuando lo sviluppo di versioni da competizione basate sulla sua attuale generazione del Ford Mustang, con un focus particolare sulla variante più sportiva, ovvero la Mustang Dark Horse, che riprende a piene mani lo stile iconico NASCAR. Ford è anche pronta a tornare nelle competizioni GT3.

Ford ha posto una particolare enfasi sul design della carrozzeria, cercando di imitare il più possibile il look del modello di produzione nonostante la sua vicinanza ad un mondo molto diverso rispetto a quello della guida stradale.

Negli ultimi 10 anni Ford ha ottenuto diversi successi nella competizione NASCAR a bordo della sua Mustang. Mark Rushbrook, Direttore globale degli sport motoristici di Ford Performance, si è detto sicuro che la Mustang Dark Horse Cup otterrà lo stesso entusiasmo che i fan della NASCAR hanno nei confronti di Ford.

Il pilota e co-proprietario della Roush Fenway Keselowski Racing, Brad Keselowski, ha condiviso la sua eccitazione riguardo alla Mustang Dark Horse Cup, affermando che "se è veloce come sembra, sarà un buon anno". Ha sottolineato anche l'importanza dell'iconica Mustang come una vettura americana famosa in tutto il mondo e ha riflettuto su come sia evoluta nel corso degli anni, insieme all'evoluzione della NASCAR. Keselowski si è detto inoltre orgoglioso di guidare la Mustang e di competere per la vittoria con questa vettura.

Sempre riguardo a edizioni speciali della Mustang, la versione elettrica stradale è uscita recentemente con una personalizzazione da rally, che si chiama Ford Mustang E-Rally, e che promette le stesse emozioni della famosa competizione in versione elettrificata.