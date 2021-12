Musk scherza su Cybertruck: può avere qualsiasi tu voglia, purché non sia niente

Il famoso Tesla Cybertruck è senza dubbio uno dei veicoli più attesi sul mercato: sebbene il lancio sia atteso per il 2022, il continuo lavoro sui prototipi da parte dei tecnici potrebbe comportare nuovi rinvii. Nel mentre, però, Elon Musk dà indicazioni sui colori del Cybertruck al lancio...ma non aspettatevi tante tonalità.

Chi sperava in un bel nero grafite o magari un vistoso giallo canarino dovrà abbassare le sue aspettative, perché lo stesso CEO di Tesla, Elon Musk, ha confermato di non avere intenzione di offrire alcun colore per il suo amato Cybertruck, almeno all’inizio. L’unica scelta possibile sarà quindi il colore dell’acciaio inossidabile con cui è realizzato l’esoscheletro del massiccio veicolo.

Del resto, si tratta di una delle caratteristiche chiave del pick-up che, tra l’altro, limita le opzioni di colore dati i problemi con la verniciatura. L’unico modo per personalizzare il Tesla Cybertruck consisterà quindi nel wrapping con involucri dalle tonalità di propria preferenza. Tuttavia, questa soluzione sarà disponibile solo da terze parti fino a quando Tesla stessa non valuterà se e come offrire un servizio ufficiale.

Musk stesso ha dichiarato quanto segue: “Almeno all’inizio, Tesla non offrirà i wrap, ma ci sono molte opzioni di terze parti. […] Cybertruck potrà avere qualsiasi colore il cliente desideri, a patto che sia ‘nulla’”. Scherzandoci sopra, dunque, il CEO di Tesla e SpaceX ha escluso ogni possibilità di colori diversi per il celebre pick-up elettrico.

A tale proposito, giusto pochi giorni fa in rete è apparso il video di un prototipo quasi definitivo.