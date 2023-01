Il Museo Lamborghini celebra i 60 anni del toro: il futuro è iniziato nel 1963

Il 2023 sarà un anno chiave per Lamborghini, che difatti inizia le celebrazioni dei suoi 60 anni. Primo evento di questo importante compleanno è l’inaugurazione della mostra THE FUTURE BEGAN IN 1963 presso il Museo Automobili Lamborghini di Sant’Agata Bolognese.

Un autentico excursus narrativo che inizia dall’apertura dell’azienda nel 1963 e arriva ai giorni nostri, con la figura del fondatore Ferruccio Lamborghini sempre centrale per la storia del brand (per saperne di più sulla nascita dell’azienda: Quando Lamborghini sfidò Ferrari). I visitatori della mostra potranno ammirare 19 vetture che negli anni hanno rappresentato nel migliore dei modi il DNA Lamborghini, raccontando i valori e l’iconicità del patrimonio tecnico e di design dell’azienda.

La mostra mette a disposizione dei visitatori una collezione Heritage composta da 350GT, Miura S, Espada (purtroppo finita secondo il parere di molti fra le Lamborghini meno riuscite di sempre), LP 400 Countach, Urraco e il mostruoso LM 002. Fra le auto Contemporary abbiamo Diablo GT, Murciélago SV, Gallardo Performante Spyder, Huracán Performante, Aventador SVJ, Urus e GT3. Fra le Few-Off figurano invece Reventón, Sesto Elemento, Veneno, Centenario, Sián, e Countach LPI 800-4.

Sul fronte tematico si parte dalla fondazione del 1963 per poi parlare della 350 GT del 1964, la Miura del 1966, la Countach del 1971, la Diablo del 1990, la Murciélago del 2001, la Gallardo del 2003, la Aventador del 2015 e la Urus del 2018. Non possiamo che augurarvi buon viaggio nella storia Lamborghini.

“Il 2023 sarà un anno ricco di novità che si apre proprio con questo nuovo allestimento. Un anno dove celebreremo i nostri primi sessanta anni all’insegna di eventi internazionali, iniziative e attività inaspettate, che sveleremo in corso d’opera” ha affermato Stephan Winkelmann, Presidente & CEO di Automobili Lamborghini, in occasione dell’inaugurazione ufficiale del Museo. “Siamo partiti da una sfida che Ferruccio Lamborghini decise di cogliere all’inizio degli anni 60 e l’Azienda, negli anni successivi, si è sviluppata attraverso idee pionieristiche e rivoluzionarie, ha scritto la storia del tempo, ha apportato innovazioni e cambiamenti che hanno tracciato la strada delle auto super sportive di lusso, per vedere oggi, un brand che non ha mai smesso e non smetterà di guardare al futuro.”