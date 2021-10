Il Museo dell'auto di Toyota ha appena esposto una Honda NSX

E' logico che, quando una casa automobilistica mette in piedi un museo ufficiale, intende celebrare la propria storia all'interno dell'industria e magari i segni indelebili che vi ha lasciato. In tal senso possiamo portare gli esempi del BMW Welt o del Mercedes-Benz Museum, ma ci sono delle eccezioni.

Stiamo parlando del Toyota Automobile Museum in Giappone. Come per le esposizioni di tutti gli altri brand, le vetture appartengono quasi interamente alla gamma proprietaria, ma nelle scorse ore la compagnia nipponica ha piazzato in sala anche un esemplare della prima generazione di Honda NSX. Dando un'occhiata in giro a cacca di recensioni si può scoprire che all'epoca la macchina rese molto più facile e meno stressante detenere una supercar. La NSX si guidava alla grande grazie al suo preciso telaio ed era anche piuttosto comoda negli spostamenti quotidiani. Insomma, per molti è stata una rivale concreta alle strapotenti supercar made in Europe.



A ogni modo non c'è da essere troppo sorpresi dalla recente introduzione nel museo Toyota. In effetti, come potreste notare voi stessi dando un'occhiata all'immagine in calce (c'è anche un bolide rarissimo: la Lexus LFA vale sempre di più), non è la prima volta che un veicolo appartenente ad un altro marchio viene messo in esposizione. La Mercedes-Benz 190E, la Honda Sport 500, la piccolissima Honda N360 e persino la prima generazione di Honda Civic si sono guadagnate il loro posto in vetrina.



Questa gestione inclusiva da parte di Toyota probabilmente ha lo scopo di rendere l'Automobile Museum apprezzabile a tutti gli appassionati di motori, e non soltanto alle persone interessate alla storia della casa nipponica: man mano i motivi per visitare il Giappone sono sempre di più.



Nel frattempo il produttore, un po’ come quasi tutti gli altri, sta ampliando sensibilmente gli sforzi per l’elettrificazione della propria gamma di veicoli. La nuova Toyota bZX4 è la prima vettura completamente elettrica definitiva che abbia mai presentato, e apre un sentiero che porterà i team di sviluppo a lanciare sul mercato avveniristici modelli con tecnologie all’avanguardia: Toyota testa batterie allo stato solido sulle strade pubbliche.