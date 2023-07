Che muscoli la nuova ZEEKR 001, la shooting brake elettrica con 620 km di autonomia

La mobilità elettrica sta dando modo a brand provenienti dalla Cina di emergere sul mercato europeo e italiano. Abbiamo già parlato del grande debutto di BYD Automotive in Italia, anche ZEEKR però farà molto parlare di sé. Dopo la ZEEKR X vogliamo parlarvi della nuova ZEEKR 001.

Se la ZEEKR X ha le sembianze di un compatto B-SUV pieno di ogni comfort, la ZEEKR 001 è una shooting brake dall’aspetto fiero e muscoloso. La scheda tecnica prevede diverse configurazioni, con alla base della piramide la Long Range RWD con un singolo motore elettrico da 200 kW/268 CV: questa variante promette fino a 620 km di autonomia e nei Paesi Bassi (dove si può già ordinare) viene venduta a 59.490 euro. In Italia i prezzi arriveranno in seguito, nel frattempo continuiamo a dare un’occhiata alla gamma.

La Performance AWD offre un sistema a doppio motore elettrico con 400 kW/536 CV e fino a 590 km di autonomia, con un prezzo di 62.490 euro. Con la Privilege AWD abbiamo le medesime caratteristiche ma un allestimento più ricco, si parte infatti da 67.490 euro.

Come la sorella ZEEKR X, anche la ZEEKR 001 è imbottita di tecnologia, con ben 28 sensori che controllano l’ambiente circostante e permettono di usare funzioni avanzate di guida autonoma e assistenza (abbiamo 21 ADAS differenti). Nessun compromesso neppure sulla potenza di ricarica, che può toccare i 200 kW di picco, insomma la ZEEKR 001 ha tutte le carte in regola per sfidare i brand europei sul terreno elettrico.