Muscle car bloccano un'autostrada per derapare: una scena da ritiro della patente

Probabilmente sono centinaia i comportamenti da evitare quando ci si immette su una strada pubblica con la propria autovettura, ma è fuor di dubbio il fatto la gravità di un'azione aumenta laddove ci si trova in autostrada, poiché gli incidenti possono avvenire a velocità molto elevate.

Il video visibile attraverso il post Reddit in fondo alla pagina palesa una situazione a dir poco assurda, nella quale alcune vetture hanno bloccato un'autostrada per eseguire i cosiddetti "donuts": l'obbiettivo è quello di eseguire un cerchio perfetto scodando da fermo con le gomme posteriori.

Le protagoniste della vicenda sono alcune muscle car, ma nello specifico è una Chevrolet Camaro decappottabile dalla carrozzeria argentata a prendersi la scena e a sollevare le nuvole di fumo. In base a quanto descritto dal post l'orrendo spettacolo ha avuto luogo sulla New Jersey Turnpike durante lo scorso weekend, ma per il momento non abbiamo alcuna informazione sul contesto o su quanto sia durato il blocco stradale. Tutto quello che sappiamo è che gli individui si sono divertiti per almeno 45 secondi, anche se a breve potrebbero divertirsi molto meno in quanto le targhe sono facilmente leggibili.



Da parte nostra sconsigliamo a chiunque di mettere in atto donuts o burnout sulle strade aperte al traffico, e una brutta vicenda risalente allo scorso mese di novembre potrebbe essere utile a scoraggiarne l'esecuzione: un automobilista tentò un burnout e travolse la folla raccolta a bordo strada. Un episodio simile si verificato ad aprile, quando una Ford Mustang colpì un astante.