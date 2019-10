Muore in una Tesla Model S che prende fuoco, incolpata la portiera motorizzata

Non sempre arrivano buone notizia in casa Tesla, infatti la portiera motorizzata di una Tesla Model S è stata additata come causa della morte di un uomo statunitense, che sarebbe rimasto intrappolato all'interno della macchina in fiamme senza alcuna possibilità di uscirne.

A riportare la notizia inizialmente era stata la testata Bloomberg, la quale specificato che l'incendio dell'auto è divampato subito dopo un violento incidente avvenuto a Broward Country, Florida. L'increscioso evento è accaduto lo scorso Febbraio, e a perdere la vita è stato Omar Awan, un anestesista di 48 anni, e il processo ha adesso rivelato importanti dettagli.

La causa della morte di Awan è stata trovata nell'inalazione di enormi quantità di fumo, poiché in seguito allo schianto non aveva riportato nessun danno agli organi interni o fratture ossee. L'agente di polizia accorso per primo sul luogo ha dichiarato di non esser riuscito ad aprire le portiere, poiché le maniglie erano ritratte all'interno della carrozzeria del veicolo. La cosa è probabilissima, dato che le maniglie d'apertura della Model S restano inaccessibili per la gran parte del tempo, infatti spuntano fuori soltanto nel momento in cui la macchina avverte le chiavi elettroniche nelle vicinanze. Al contempo però sono ideate per tornare utilizzabili nel caso in cui vengano attivati gli airbag.

Al momento nessuno è stato in grado di rilevare l'eventuale apertura degli airbag nel momento dello scontro ad altissima velocità con grosse palme a bordo strada. Il Sun Sentinel ha fatto sapere che Awan viaggiava tra i 120 e i 145 km/h prima di colpire le piante, quindi ci si aspetta che gli airbag si siano aperti immediatamente, ma le forze dell'ordine hanno ribadito che le maniglie non si sono mai mostrate.

Secondo le testimonianze aggiuntive di persone nei paraggi, la Tesla ha cominciato a bruciare così velocemente da far arretrare i poliziotti e i passanti, inermi davanti a quello che stava succedendo. Nessuno di loro è riuscito a procurarsi un oggetto in grado di rompere i finestrini, e così si è consumata la tragedia. Durante la procedura legale si è affermato che il fuoco proveniva dalle batterie, le quali lo hanno alimentato per molte ore, infatti "Le batterie tesla sono inclini a tipi unici di rischio d'incendio."

Secondo la casa automobilistica californiana e i dati riportati da apposite organizzazioni americane, le EV non presentano rischi d'incendio sensibilmente maggiori rispetto alle auto tradizionali (vi consigliamo questa lettura al riguardo), ma di fatto è comunque possibile e testimoniato da un avvenimento accaduto in Nevada, dove un camion che trasportava Tesla ha preso improvvisamente fuoco, anche se le cause certe sono ancora da definire.