La 'Multipolino', il mash-up elettrico di Fiat che (forse) non vedremo mai

Dopo la Fiat Topolino e la 600, presentate in diretta streaming lo scorso 4 luglio, potrebbe tornare anche la Multipla? La risposta è no, ma qualche buon tempone ha provato ad ipotizzare come potrebbe essere un mash-up fra il piccolo quadriciclo e lo storica vettura di Fiat.

Il render, scovato sul forum di Autopareri, l'abbiamo ribattezzata “Multipolino”, mash-up fra la Multipla e appunto la Topolino, e di fatto rappresenta una vettura ibrida con il muso del piccolo quadriciclo di casa Fiat, unito al corpo e al retro della nota monovolume.

La Fiat Multipla è spesso finita nella top 10 delle auto più brutte di sempre, ma in questa nuova versione appare senza dubbio interessante. Del resto uno dei punti deboli dell'auto a sei posti di casa Fiat era il frontale con quel “gradino” dove erano alloggiati i fari abbaglianti che tanto fece storcere il naso agli addetti ai lavori.

Nel render che trovate qui sopra, invece, il muso viene completamente rivisto, tenendo conto che si tratti in toto di quello della Topolino, ovviamente in versione extra large. Gigantesco il parabrezza, che consentirebbe un'ottima visibilità, e nel contempo anche i finestrini laterali appaiono generosi, così come il lunotto posteriore.

Belli i cerchi in lega in stile "Dolce Vita", ripresi anche in questo caso dalla Topolino, così come i fari anteriori. Il profilo è invece in tutto e per tutto della classica Multipla comprese le maniglie delle portiere e i para colpi.

Si tratta di un prototipo a nostro avviso molto interessante, che darebbe una nuova vita alla tanto bistrattata Multipla, riproponendola con uno stile differente ma comunque legato al passato. Sotto il cofano si potrebbe ipotizzare un motore elettrico, magari lo stesso montato sulla Fiat 600 che vanta un'autonomia da circa 400 km.

La vedremo mai in azione? Nulla è da escludere ma il problema è rappresentato dalla forma, tutt'altro che aerodinamica e che ovviamente si scontrerebbe con l'efficienza. E' anche vero che le ultime auto filanti e “allungate” hanno anche un po' stancato. La Multipolino avrebbe il suo stile unico, perfettamente riconoscibile così come del resto lo era già all'epoca la Multipla.