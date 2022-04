Le multe valgono 3 miliardi di euro l'anno, 1.500 comuni però rischiano grosso

Oltre a "bollo", esiste un'altra parola capace di far irrigidire gli italiani, per usare un eufemismo: "multe". In Italia il mercato delle sanzioni stradali vale 3 miliardi di euro l'anno, esiste però una bella fetta di comuni che non rendiconta l'utilizzo degli incassi.

Il 20% dei comuni italiani non ha ancora presentato la rendicontazione dettagliata relativa all'uso dei proventi delle multe, dunque risultano inadempienti 15 amministrazioni provinciali, 3 città metropolitane e 317 unioni di comuni. Secondo il Ministero delle Infrastrutture, a oggi 1.556 comuni (il 19,7% del totale per la precisione) non hanno ancora fatto sapere a Roma quanto hanno incassato dalle multe nel 2021 e soprattutto come hanno utilizzato questi introiti, dati che per legge devono essere consegnati entro il 31 maggio di ogni anno.

Il Codice della Strada prevede che i proventi delle multe vengano utilizzati in modi specifici, motivo per cui i comuni devono fare rapporto al Ministero. Qualora i comuni dovessero utilizzare gli introiti delle sanzioni in modi non previsti, verrebbero sanzionati: "Qualora l'ente non trasmetta la sopra menzionata relazione, ovvero utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto dal Codice della Strada, la percentuale dei proventi spettanti è ridotta del 90 per cento per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze" fanno sapere dal Mims, il che sarebbe una discreta mazzata per le amministrazioni comunali fuori norma.

A oggi le tre città metropolitane che non hanno ancora fornito i dati sono Catania, Messina e Reggio Calabria, le amministrazioni provinciali invece sono Aosta, Belluno, Bolzano, Campobasso, Crotone, Foggia, L'Aquila, Matera, Nuoro, Oristano, Rieti, Rovigo, Sud Sardegna, Teramo, Verbano-Cusio-Ossola. Secondo i dati Aci-Istat, ogni anno vengono comminate 2,5 milioni di contravvenzioni, che in denaro valgono 3 miliardi di euro circa come detto sopra (e ricordiamo che l'aggiornamento di novembre 2021 ha alzato il prezzo di diverse multe).