Le multe prese all'estero dovranno essere pagate, la stretta dell'UE contro i 'furbetti'

Nuova stretta del Consiglio e del Parlamento dell’Unione Europea contro i furbetti delle multe prese all’estero: chi viene sanzionato in uno Stato estero o circola con un veicolo con targa straniera deve pagare le multe.

Nel momento in cui scriviamo l’accordo è ancora preliminare, nel caso in cui dovesse diventare definitivo i Paesi membri dell’Unione avrebbero 30 giorni per attivare le nuove regole. In UE si vuole anche ampliare la lista delle infrazioni del Codice della Strada commesse da conducenti stranieri, di fatto verrebbero puniti i sorpassi pericolosi, il parcheggio in divieto di sosta, l’ingresso in aree ZTL e l’omissione di soccorso. Tutte infrazioni che dunque andrebbero a sommarsi a quelle già punite oggi, ovvero la guida in stato di ebbrezza, il mancato stop ai semafori rossi, l’eccesso di velocità.

Una stretta necessaria quella della UE, poiché a oggi il 40% circa delle infrazioni “transnazionali” non viene punita. In pratica si va ad aggiornare la direttiva del 2015 sullo scambio di informazioni tra diverse autorità nazionali, restiamo dunque in attesa che il provvedimento venga effettivamente approvato dal Consiglio e dal Parlamento dell’Unione Europea.

Tornando entro i confini nostrani, vi diciamo quante multe abbiamo pagato in Italia nel 2023, una cifra spaventosa a cui però mancano parecchi introiti dal Sud, dove si incassa con molta fatica.

