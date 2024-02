Quante multe abbiamo pagato nel 2023? La cifra è spaventosa ma al sud si incassa a fatica

Quanti soldi hanno speso in multe stradali gli automobilisti italiani nel corso del 2023? Lo rivela un nuovo studio de Il Sole 24 Ore: 1 miliardo e 535 milioni di euro.

La cifra è aumentata sia rispetto al 2022 che rispetto al 2019, ovvero l’ultimo anno prima che scoppiasse il disastro del COVID-19: abbiamo infatti un +6,4% sullo scorso anno e addirittura +23,7% sul 2019, chiaro segno che siamo sempre più indisciplinati alla guida (motivo per cui tutti amano Fleximan?). Qualcuno potrebbe obiettare che a causa dell’inflazione è tutto più caro, multe comprese, anche al netto dei rincari però abbiamo comunque un aumento del 6,9% rispetto al 2019.

I dati rielaborati da Il Sole 24 Ore arrivano dal sistema telematico Siope del Ministero dell'Economia, che tiene conto di tutti i movimenti delle casse comunali. Dove si fanno più multe? Sicuramente nel centro-nord, da dove è partito l’84,3% delle multe totali. Secondo il noto quotidiano economico, i motivi di questo “boom di multe” sono chiari, ovvero avvengono più spostamenti in auto, ci sono più controlli e allo stesso tempo avvengono più infrazioni, inoltre esistono strumenti per la riscossione più rapidi, senza dimenticare - ovviamente - l’inflazione.

Ma quali sono le città in cui gli automobilisti vengono maggiormente sanzionati? Firenze domina al primo posto con 198,6 euro per ogni abitante, un aumento dell’85,5% rispetto al 2019. Un dato davvero “strambo” e in controtendenza: a Milano e Roma infatti le cifre sono diminuite, rispettivamente del 12,5% a Milano e del 19,1% nella Capitale rispetto al 2019 (nel frattempo a Ventimiglia un autovelox ha fatto 38.000 multe in 6 mesi). Bologna undicesimo capoluogo con 81,5 euro per abitante. Va molto meglio al sud, dove in genere il costo per abitante va dai 10,3 euro delle isole ai 13 euro delle altre regioni peninsulari.

Ma quante multe riescono a incassare davvero i comuni? A Bologna è stato incassato solo il 63,7% delle multe totali, a Milano il 53,6%, mentre a Firenze il 51,9%. I dati diventano drammatici al sud, motivo per cui sembra che solo gli automobilisti del nord siano indisciplinati: a Napoli è stato incassato solo il 14% del totale nel 2023, a Palermo il 12,2%, motivo per cui gli incassi relativi al sud Italia sono irrisori.