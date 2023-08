Tutte le multe della Monterey Car Week: la polizia ha fatto gli straordinari

La presenza di così tante auto prestigiose attira l'attenzione della polizia locale in occasione della Monterey Car Week. L'evento attrae appassionati e proprietari di auto da tutto il mondo, e non è raro che le auto di lusso e le supercar si mettano in mostra durante il periodo dell'evento.

È comprensibile che alcune di queste auto possano spingere un po' oltre i limiti di velocità o guidare in modo più aggressivo, dato l'entusiasmo e l'energia dell'evento, ma persino le auto esclusive e potenti non siano al di sopra delle regole della strada e possano essere fermate dalla polizia quando si comportano in modo non sicuro. Anche durante un evento così emozionante, la sicurezza stradale deve essere la priorità.

I colleghi della redazione di The Drive parlano di una Shelby Mustang GT500 che inseguiva una Viper ACR. Non è chiaro se i due stessero guidando insieme o se la Shelby stesse infastidendo la Viper, ma stavano guidando in modo piuttosto aggressivo attraverso strade affollate di auto e pedoni.

A quanto pare, la polizia di Monterey prende la Car Week piuttosto sul serio. Condividono un messaggio di avvertimento prima dell'evento per assicurarsi che i conducenti sappiano che saranno all'erta per eccesso di velocità, guida spericolata, corse su strada e persino violazioni delle apparecchiature come scarichi illegali ecc.

Il team di The Drive parla inoltre di una BMW M2 e una Porsche 911 GT3 RS che facevano "scoppiettare" i propri scarichi. Un agente di polizia era già posizionato e pronto con una pistola radar in mano. Secondo i post delle autorità, la velocità massima registrata nel tunnel principale della città è stata di 154 km/h (il limite lì dentro è di 40 km/h).

La Monterey Car Week è un evento unico nel suo genere, dove si fondono tradizione e innovazione nel mondo delle auto, il livello di interesse è talmente alto che una Ferrari 500 mondial carbonizzata è stata venduta a 1.7 milioni di euro. Nonostante ci possa essere un misto di entusiasmo e divertimento durante l'evento, ci sono anche opinioni contrastanti all'interno della comunità locale.

Alcune persone del posto sembrano avere un rapporto complicato con la Monterey Car Week. Mentre l'evento porta affari e attenzione alla città, allo stesso tempo, rileva disagi dovuti al traffico aumentato e al caos generale. Nonostante il reveal della nuova Lamborghini Lanzador sia un evento unico nel suo genere, alcune persone residenti addirittura hanno deciso di lasciare la città fino al termine dell'evento.