Multati dal Tutor? Vincere il ricorso potrebbe non essere complicato

Una nuova sentenza della Cassazione ha stabilito che la multa non è valida se il tutor non è stato sottoposto a regolare e periodica revisione e taratura. Ma siamo sicuri che questo venga fatto regolarmente nella maggior parte delle autostrade italiane? Secondo alcune opinioni la sentenza aprirebbe le porte ad una valanga di ricorsi facili.

Ma facciamo un passo indietro: un automobilista aveva impugnato una sanzione pecuniaria per eccesso di velocità. L'eccesso era stato rilevato dal sistema SICVe —più conosciuto come Tutor. Nei due gradi di giudizio la difesa dell'automobilista multato aveva sollevato il dubbio che il tutor in questione non fosse attendibile, in quanto non sottoposto a revisione in tempi recenti. In questo modo erano scattati i controlli del caso, per verificare se i doveri di taratura e verifica periodica fossero stati adempiuti dall'amministrazione.

In Cassazione i giudici, con l'ordinanza numero 24757/19, hanno confermato che, alla pari degli autovelox, anche i SICVe devono essere sottoposti alle analoghe operazioni di taratura periodica, e che in caso contrario, proprio come succede con gli autovelox, la multa deve venire annullata.

La decisione degli ermellini si è fatta forza di una precedente decisione della Corte Costituzionale, che aveva ritenuto incostituzionale l'art. 45 del CdS nella parte in cui stabiliva che non tutti gli apparecchi per il rilevamento della velocità dovessero essere sottoposti a periodici controlli e revisioni. Ora l'art 45, pur in assenza di un nuovo intervento del legislatore, deve essere interpretato nel senso che tutti gli apparecchi, inclusi tutor/SICVe, debbano venire sottoposti "a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".

Ma in questo modo si apre una breccia che potrebbe cogliere impreparate moltissime delle amministrazioni del territorio italiano. In altre parole? Se avete ricevuto una sanzione per eccesso di velocità rilevato a mezzo tutor/SICVe, potreste farla franca comunque con un semplice ricorso. Ora i giudici in sede di ricordo sono tenuti a verificare che il tutor/SICVe sia a norma.