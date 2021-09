Si può multare chi va in bici? Tutti i casi in cui si rischia una sanzione

Chi vi scrive ha vissuto diversi anni in Francia, a Parigi, rischiando un giorno di prendere una multa in bicicletta andando contromano in una strada secondaria, poco trafficata. Come sarebbe andata in Italia, le autorità possono multare le biciclette?

Durante quell’episodio parigino, siamo stati fermati da un poliziotto assolutamente intenzionato a comminarci la sanzione, che solo dopo diversi minuti abbiamo convinto del nostro errore in buona fede. L’agente in questione avrebbe potuto effettivamente sanzionarci e lo stesso vale in Italia, dove l’articolo 132 comma 11 del Codice della Strada permette di sanzionare sia automobilisti che ciclisti che procedono contromano, in senso opposto a quello di circolazione.

Le multe vanno da 162 euro a 646 euro, anche se esistono delle eccezioni: non sono incluse le zone a traffico limitato (ZTL), le strade con carreggiata di 4,25 metri con limite di velocità di 30 km/h, in presenza di apposita segnaletica che permetta la circolazione contromano dei velocipedi. Se gli agenti pizzicano un minorenne contromano in bicicletta, la multa finisce intestata ai genitori.

Ci sono anche altre casistiche in cui i ciclisti rischiano una sanzione: andando sui marciapiedi, portando cani al guinzaglio, andando in due sulla stessa bici. Anche i ciclisti di gruppo rischiano: non possono procedere affiancati più di due per volta. Al di fuori dei centri urbani sono obbligati a procedere in fila indiana a meno che uno dei ciclisti abbia meno di 10 anni, con il minore che può dunque stare alla destra di un adulto.

Infine non si può andare in bicicletta dopo aver bevuto: in questo caso le sanzioni sono identiche a quelle valide per gli automobilisti e la Polizia può effettuare l’alcoltest anche al ciclista se ritenuto necessario. Questo è ciò che dice la legge, poi che le multe vengano eseguite sul serio o meno è tutt’altro conto…



Vi ricordiamo inoltre che esistono regole ben precise anche per circolare in monopattino elettrico.