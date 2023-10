Multa record, più di un milione di euro per aver superato il limite di 50 km/h

Partiamo da un fatto assodato: gli automobilisti odiano gli autovelox. Il rispetto delle regole viene prima di ogni cosa, esistono però casi in cui dispositivi simili servono più a fare cassa che ad aumentare la sicurezza in strada. Anche negli USA, dove un cittadino ha preso 1,4 milioni di dollari di multa.

In Italia chi viola i limiti di velocità prende un’ammenda fino a un massimo di 3.300 euro, perde dei punti sulla propria patente e rischia di vedere il proprio permesso di guida sospeso nei casi più gravi. Non rischia certo di dover pagare più di un milione di euro... È ciò che invece dovrà fare un cittadino statunitense che si è visto recapitare a casa una sanzione da 1,4 milioni di dollari, circa 1,3 milioni di euro. A che velocità stava andando per meritare una punizione simile?

In realtà l’automobilista è stato pizzicato a 140 km/h (90 mph) in una strada con limite di velocità a 90 km/h (55 mph). Parliamo sicuramente di una velocità importante, che avrebbe potuto generare un incidente con conseguenze importanti, lo sforamento al di là del limite però è di 50 km/h, forse non sufficienti a giustificare una cifra di oltre un milione di dollari di ammenda.

Come spesso accade, si potrebbe pensare a un errore di stampa, non sembra però sia questo il caso. Il cittadino in questione, Connor Cato, sapeva di aver preso una multa lungo la strada che solitamente lo riporta verso casa, aspettava solo di ricevere la sanzione via posta, la lettera però è stata una doccia fredda. Si è subito accertato che non vi fosse stato un errore di battitura e ora deve comparire di fronte a un giudice - che fortunatamente ha facoltà di abbassare l’ammenda generata in automatico. In teoria le sanzioni per eccesso di velocità negli USA sono molto più morbide rispetto a quelle europee, i media USA stimano infatti che il valore della multa non possa superare i 1.000 dollari. A tal proposito la città di Savannah, da dove è partita la multa, sta cercando di aggiornare il suo sistema interno per evitare ulteriori disastri come questo...

Basandoci su queste cifre, quanto avrebbe dovuto pagare chi ha incagliato un fuoristrada su una spiaggia in Sardegna?