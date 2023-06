Multa da 120.000 euro per eccesso di velocità: il signore 'correva' a 80 km/h

Abbiamo visto delle multe da record nel 2022 con una crescita del 37% rispetto all’anno precedente, ma in Italia non ci sono delle regole presenti in altri paesi, altrimenti il risultato sarebbe stato ancor più eclatante. Ad esempio, in Finlandia le multe hanno un importo proporzionale al reddito, dunque si raggiungono cifre sbalorditive.

E infatti, di recente un uomo di 76 anni è stato multato per eccesso di velocità e la sua quota da pagare è di circa 120.200 euro, e attenzione, non parliamo di una velocità a tre cifre: ha transitato a 80 km/h in una zona con un limite massimo di 50 km/h, ma siccome l’uomo in questione è il multimiliardario Anders Wiklöf, la multa ha raggiunto un valore pazzesco, a cui va sommata sospensione della patente per dieci giorni.

La Finlandia non è il solo paese ad adottare una politica di questo tipo, introdotta nel 1921, infatti questa regola è stata adottata anche in Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Svezia e Svizzera. Tornando a Wiklöf, va detto che non è certo la prima volta che si trova in questo genere di situazioni: nel 2018 ha dovuto pagare quasi 64.000 euro per eccesso di velocità mentre si recava alla presentazione di un premio d'arte in un museo, mentre nel 2013 ha pagato 95.000 euro per aver fatto 75 km/h in una zona col limite di 50 km/h.

"Sono davvero dispiaciuto per la questione", ha detto Wiklof i telegiornali locali. "Ma ho sentito che risparmieranno un miliardo e mezzo sull'assistenza sanitaria in Finlandia, quindi spero che i soldi possano colmare una lacuna lì. Idealmente, vorrei che fossero destinati a tale scopo”. E prima di chiudere, a proposito di multe ed eccessi di velocità, ricordiamo che un pensionato veneto ha distrutto un autovelox con fionda e biglie dopo aver preso due multe.