Mullen Five RS, la nuova supercar elettrica da 1.000 cavalli

In Occasione del CES di Las Vegas 2024 Mullen Automotive ha svelato la Mullen Five RS, una "poderosa" risposta americana allla Tesla Model S Plaid. Con oltre 1.000 CV, la Five RS è una variante sportiva della Five standard e vanta un design aggressivo con accelerazione da da 0 a 100 km/h in meno di due secondi.

Questa raggiunge una velocità massima di oltre 320 km/h ed è dotata di un pacco batterie da 100 kW. La trasmissione è a due velocità e una promette un' autonomia di circa 485 chilometri. Dotatat anche di freni Brembo in carboceramica, l'auto ha anche una modalità chiamata "Race-Track Ultra-Performance" e un assistente digitale basato sull'intelligenza artificiale (vi ricordate quando per acquistare una F-40 bastavano 275.000 euro?).

Mullen Five RS è lunga 4,9 metri, con un passo di 2,94 metri e un peso di 2.300 chili. Il lancio ufficiale di questa deliziosa anti-Tesla è previsto per il 2025 , mentre la versione base, Mullen Five, dovrebbe debuttare entro due anni. E il prezzo? Qua arrivano i capricci. Si parla di almeno 270.000 euro, ancora un pò troppo alti per un marchio vuole sfidare apertamente Tesla. Però niente è perduto. Come si dice in questi casi "tempo al tempo".

Sarà in grado Mullen, come questa prevede di fare nei prossimi anni, di ridefinire gli standard dei veicoli elettrici americani? Chi lo sa, in molti però suggeriscono che il futuro dell'elettrico è alle porte: infatti tra qualche anno, saremmo in grado di ricaricare i veicoli elettrici in appena 5 minuti. Realtà o fantasia?