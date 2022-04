Il muletto della Koenigsegg Jesko Absolut è pronto per registrare nuovi record

La Koenigsegg Jesko è stata presentata al Salone di Ginevra del 2019, e ha messo subito in chiaro di che pasta fosse fatta. Parliamo di una supercar con la s maiuscola, con un motore dalla potenza mostruosa e un look mozzafiato, ma intanto la casa ha messo a punto una test-car della Jesko Absolut, una versione destinata ai record.

Rimarrà comunque un modello stradale, ma allo stesso tempo mirerà a diventare l’auto più veloce del pianeta raggiungendo una velocità stimata di 330 mph, ossia 531 km/h, annichilendo le altre vetture che si sono già distinte nel raggiungere primati di questo genere, come la SSC Tuatara che al momento detiene il record con 282 mph.

La Jesko Absolut era già stata svelata dalla casa svedese, ma le ultime immagini rilasciate mostrano una vettura pre-produzione che è pronta ad incominciare i test che la porteranno a diventare, forse, l’auto più veloce di tutte. Sotto al cofano c’è lo stesso motore 5.0 litri V8 della Jesko, con 1600 CV e una trasmissione a 9 rapporti incredibilmente veloce, che restituisce un’accelerazione praticamente continua senza che si avvertano dei cali nella spinta.

A tal riguardo, Markus Lundh, test driver di Koenigegg, ha affermato che: “L'Absolut è molto naturale da guidare. Grazie al suo cambio continuo, sia verso l'alto che verso il basso, tutto accade molto più velocemente. Non ci sono ritardi, è molto reattivo e si comporta esattamente come vorresti. Abbiamo ottimizzato questa vettura non solo dal punto di vista dell'aerodinamica e del design, ma anche dal punto di vista della stabilità alle alte velocità. Di conseguenza, la Jesko Absolut ha una resistenza incredibilmente bassa di soli 0,278 Cx”.

E quando si parla di velocità assoluta è normale chiamare in causa anche Bugatti, che effettivamente è stata la prima casa ad aver oltrepassato la barriera delle 300 mph con la Chiron Super Sport 300+, ma in questo caso il record non è stato ufficializzato perché ha percorso la strip soltanto in un senso, mentre per ufficializzare il risultato l’auto deve percorrere il tratto stradale in entrambi i sensi di marcia.